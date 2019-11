Baltimore přebírá vládu v konferenci. Stane se Jeff Bezos majitelem NFL týmu? | iSport.cz

Před sezonou se s nimi příliš nepočítalo. Drtivá prohra v prvním kole play off v loňské sezoně napovídala, že obrany soupeřů se už dokáží připravit na neortodoxní styl quarterbacka Lamara Jacksona. Jenže po jedenácti týdnech základní části se zdá být vše jinak. Baltimore Ravens válcuje soupeře, Jackson si kráčí pro ocenění pro nejužitečnějšího hráče a obhájci titulu, New England Patriots, svými výkony příliš nepřesvědčují. Převezme Baltimore nadvládu nad konferencí?

Nevýrazný útok Toma Bradyho

Legendární quarterback Patriots ve čtyřiceti dvou letech stále dovedl svůj tým k současné bilanci 9-1. Jenže po dlouhé době je to především obrana, která zajistila výhry. A Brady si je toho vědom. „Naše síla je v obraně a ve special týmech.” Po výhře 17:10 nad Philadelphii Eagles strávil na tiskové konferenci pouze minutu a půl a následně zjevně otráven výkonem útoku odešel pryč. „Je jedno, co si myslím. Záleží, co děláme,” okomentoval po zápase a odešel z tiskové konference.

Týmy v konferenci AFC tak vidí příležitost srazit obhájce z trůnu. Vždyť Brady a jeho Patriots byli v Super Bowlu již devětkrát a čtyřikrát od roku 2014. V největší formě v konferenci jsou teď Baltimore Ravens. O tom se přesvědčili Houston Texans. Houston v čele s quarterbackem Watsonem patří mezi kandidáty na boj o účast v Super Bowlu. Proti Ravens to tak ale nevypadalo. Ravens s Jacksonem rozprášili Texans 41:7. Stadionem v Baltimoru se nesl pokřik „MVP, MVP, MVP,” zkratka označující nejužitečnější hráče ligy.

Spoluhráč Jacksona, Mark Ingram, ho před novináři patřičně přivítal. „Rád bych představil legendu, mýtus a favorita na MVP. Jestli má někdo jiný názor, ať přijde za mnou,” dodal Ingram a přenechal na podiu místo Jacksonovi.

Ravens hrají ve velké formě a na kontě mají výhry se Seahawks, Patriots a Texans. Patriots sice stále mají o jedno vítězství lepší bilanci, ale už dlouho nepředváděli tak nepřesvědčivé výkony. „Jakmile se dostaneme do play off, nemyslím si, že na to Patriots tentokrát mají,” okomentoval bývalý quarterback a nyní expert pro NFL.com, David Carr. Patriots nezažívají poprvé, kdy se mluví o konci velké dynastie. Bude mít nyní Carr a další experti pravdu?

Koupí Jeff Bezos NFL tým?

Zakladatel a výkonný ředitel Amazonu, Jeff Bezos, by se mohl stát novým majitelem jednoho z NFL týmů. Redaktoři CBS Sports uvedli, že Bezos má zájem o koupi týmu. Nad touto úvahou strávil i hodně času se současnými majiteli týmů, například s Danielem Snyderem. Právě majitel Washingtonu Redskins by mohl mít zájem o prodej týmu. Redskins patří k dlouhodobě k nejhorším týmům a na jeho hlavu se snáší kritika. Jenže vlastnit tým NFL je velice prestižní věc. Možná i proto má Bezos zájem vstoupit do elitního klubu majitelů týmů.

Není pochyb o tom, že Bezos má prostředky na nákup týmu. Hodnota jeho mění je necelých 110 miliard dolarů. Odhadovaná hodnota Redskins je pak 3,4 miliard dolarů. Navíc se proslýchá, že by Bezos měl podporu i ostatních majitelů, kteří prodej týmu musí schválit.

Zatím to ale nevypadá, že by Daniel Snyder měl zájem Redskins prodat. „Tým není na prodej a Daniel Snyder nehledá kupce,” dodal mluvčí Redskins, Sean DeBarbieri. Mnozí experti ale vidí prodej týmu jako jediné řešení slabé výkonnosti týmu.

„Redskins neví, jaký je jejich problém. A to je ten problém. Nemůžete napravit chyby, když o nich nevíte. Problém Redskins je zakořeněn hluboko v jejich organizaci a začíná u majitele Snydera,” nechal se slyšet Michael Lombardi, který spolupracoval s legendami jako je Al Davis, Bill Walsh nebo Bill Belichick.

Bezos by nebyl prvním majitelem NFL týmu z technologického průmyslu. Spoluzakladatel Microsoftu, Paul Allen, koupil v roce 1997 Seattle Seahawks.

Grudenův plán začíná fungovat

Mnozí fanoušci nemohli uvěřit, když Jon Gruden odešel z pozice spolukomentátora stanice ESPN a vrátil se na střídačku Oaklandu Raiders. Ještě neuvěřitelnější byly podmínky, za jakých se vrátil. Kontrakt na 10 let za 100 milionů dolarů.

Po nevýrazné první sezoně přišel do týmu expert přes draft Mike Mayock, který působil u NFL Network. V pozici generálního manažera pomohl Mayock draftovat správné nováčky. A Gruden dělá s týmem ve své druhé sezoně zázraky. Soupiska Raiders ještě stále nedosahuje kvalit nejlepších týmů, ale i tak jsou Raiders stále v boji o play off a zdá se, že grudenův plán začíná vycházet.

Raiders se po sezoně stěhují z Oaklandu do Las Vegas. Jak tento přesun ovlivní sportovní stránku Raiders je ve hvězdách. Je to sázka na nejistotu. Fanoušci v Oaklandu mají skvělou pověst věrných fanoušků se silnou vazbou na Raiders. V Las Vegas dosud profesionální fotbalový tým nebyl.

Kaepernick chce zpět do NFL

Stal se symbolem boje proti utlačování Afroameričanů. Jeho pokleknutí během hymny otřáslo celou Amerikou, která se rozdělila na dva tábory. Několik hráčů, trenérů i majitelů se krátce po vypuknutí postavili za Kaepernickem. Hlavním odpůrcem Kaepernicka a všech, kteří se rozhodli na protest klečet při hymně, se stal americký prezident Donald Trump.

Po sezoně 2016 se stal s Kaepernicka nežádaná osoba. Žádný z týmů neměl zájem přivést do týmu hráče, který na sebe poutá tolik pozornosti mimo hřiště. Kaepernick označil počínání týmů a NFL za spiknutí a rozhodl se soudit. Nakonec se s NFL domluvil na blíže nespecifikovaném vyrovnání.

Teď prahne po návratu do ligy. NFL dokonce uspořádala tryout, kde se měli zástupci klubů podívat na Kaepernicka v akci. Jenže vše od samotného začátku směřovalo k frašce. Nikdo pořádně nevěděl, proč NFL tuto akci vůbec pořádá. Týmy měly téměř tři roky možnost pozvat si Kaepernicka na soukromé testování tak, jak to dělají běžně s ostatními hráči. NFL navíc vybrala jako termín tryoutu sobotu. Jelikož se v sobotu hrají univerzitní zápasy, které navštěvují skauti týmů, a v neděli se hrají zápasy NFL, tak nikdo nemohl očekávat vysokou účast.

Všemu dal korunu Kaepernick, který půl hodiny před tryoutem odmítl podmínky NFL a rozhodl se uspořádat vlastní tryout na jiném místě. Z původních 25 týmů se zúčastnilo pouze 7. „Dnešní akce byla určená k tomu, o co Colin celou dobu žádal. Příležitost ukázat svou fotbalovou připravenost a zájem o návrat do NFL. Jsme zklamáni, že se Colin rozhodl nepřijít,” okomentovala situaci NFL.

Kaepernick tak po vlastním tryoutu vzkázal hrstce zástupců klubů. „Až se vrátíte zpět, vyřiďte majitelům, ať nejsou ustrašení. Jsem připraven jít kamkoliv. Míč je teď na jejich straně.”

Pár dní po tryoutu to nevypadá, že by se jeho vyhlídky na návrat do NFL zlepšily. Přestože nikdo z expertů nepochybuje o tom, že herně rozhodně Kaepernick patří na soupisku jednoho z týmů. Byť možná v roli náhradníka. Zvlášť v letošní sezoně, kdy týmy kosí zranění quarterbacků vidíme, že tato pozice je stále nedostatkovým zbožím.

Vítězové kola:

Atlanta Falcons - spící sokol se probudil, ale pozdě. Po výhře nad Saints dokázali Falcons smést i Panthers. Na play off už to ale letos stačit nebude.

Baltimore Ravens - čtyři zápasy v řadě vyhráli Ravens s rozdílem více než 14 bodů.

Dallas Cowboys - výkon proti Lions, kteří hráli bez quarterbacka Stafforda, nebyl oslnivý, ale Cowboys vyhráli a navíc se odpoutali v tabulce své divize od Eagles, kteří podlehli Patriots.

Poražení kola:

Myles Garrett - další výhra Browns byla hořká. Hvězda týmu si v závěru zápasu vysloužila suspendaci minimálně do konce letošní sezony, když quarterbackovi Steelers vyrval helmu z hlavy a praštil ho s ní. Nevídaný přešlap se potkal s tvrdým trestem a Garrett bude rád, pokud se příští září představí v prvním kole dalšího ročníku.

Denver Broncos - outsider zaskočil Vikings, když v poločase vedli Broncos 20:0. Vikings ale dokázali zápas otočit ve svůj prospěch.

Houston Texans - v souboji těžkých vah byli Texans jen slabým soupeřem pro Ravens.

Mitch Trubisky/Chicago Bears - Šance na play off je prakticky pryč a v Chicagu nejspíše ví, že Trubisky nebyl správnou volbou v draftu na pozici quarterbacka. Zvlášť když k dispozici byl stále k mání Patrick Mahomes i Deshaun Watson.

Výsledky 11. kola

Cleveland Browns - Pittsburgh Steelers 21:7

Baltimore Ravens - Houston Texans 41:7

Carolina Panthers - Atlanta Falcons 3:29

Detroit Lions - Dallas Cowboys 27:35

Indianapolis Colts - Jacksonville Jaguars 33:13

Miami Dolphins - Buffalo Bills 20:37

Minnesota Vikings - Denver Broncos 27:23

Tampa Bay Buccaneers - New Orleans Saints 17:34

Washington Redskins - New York Jets 17:34

San Francisco 49ers - Arizona Cardinals 36:26

Oakland Raiders - Cincinnati Bengals 17:10

Los Angeles Rams - Chicago Bears 17:7

Los Angeles Chargers - Kansas City Chiefs 17:24