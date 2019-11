NFL: Dominatní výkony Ravens a 49ers. Blížící se Den díkuvzdání | iSport.cz

Favorité ničí své soupeře

V obou nočních zápasech našeho časového pásma nastoupili zatím suverénní favorité svých konferencí proti relativně silným soupeřům. San Francisco na svém domácím stadionu přivítalo Green Bay Packers a Baltimore Ravens letěl na západní pobřeží, na horkou půdu loňského účastníka Super Bowlu – Los Angeles Rams. Oba zápasy byly v očekávání většiny fanoušků jako vyrovnané a nervy drásající bitvy. Ale opak se ukázal pravdou.

Vynikající obrana 49ers dovolila Aaronu Rodgersovi z Packers pouze jeden touchdown, který přihrál navrátilci do sestavy Davante Adamsovi a útok nasázel hostující obraně obdivuhodných 37 bodů. Jimmy Garoppolo si připsal 253 yardů a dva passové touchdowny. V útočném snažení svého quarterbacka nejvíce podpořil tight end George Kittle, který se vrátil po zranění do ostrého zápasu a hned si připsal 129 yardů a jeden zachycený touchdown. Kittle tak rozhodně ukázal celému fotbalovému světu, jak je pro útok San Francisca neuvěřitelně platným a důležitým hráčem.

Lamar Jackson se svým týmem letěl na hřiště Rams a podobně jako v San Franciscu, tak i v jižněji položeném kalifornském městě se očekával velký souboj silných týmů. Rams jsou loňskými účastníky Super Bowlu a letos ještě posílili o vynikajícího cornerbacka Jaylena Ramseyho. Jenže jak se, tak říká, kde že ty loňské sněhy jsou. Rams se trápí. Útok vedený geniálním trenérem Seanem McVayem pomalu ztrácí svou genialitu a soupeřovi obrany poměrně v klidu zvládají předpovídat jejich záměr.

Den díkuvzdání

Jeden z největších svátků pro občany Spojených států amerických je bezpochyby Den díkuvzdání. V USA se slaví čtvrtý čtvrtek v listopadu a má symbolizovat poděkovaní Bohu za úrodu. Tradičně se slaví v rodinném kruhu a na slavnostní tabuli nesmí chybět krocan s nádivkou a brusinkovou omáčkou a dýňový koláč. V každé správné americké domácnosti samozřejmě nemůže chybět americký fotbal, a proto se už od roku 1920 hrají zápasy NFL. Od roku 2006 jsou to pravidelně tři zápasy, přičemž vždy se začíná od 18:30 našeho času v Detroitu, následně od 22:30 hostí utkání Dallas a ve třetím zápase se setkají náhodně vylosované týmy. V letošním roce se tedy můžeme těšit na souboj Detroit – Chicago, Buffalo – Dallas, New Orleans – Atlanta. Samozřejmě by to nebyl správný Den díkuvzdání bez dobrého jídla a NFL není výjimkou. Hráči si po zápase přímo na ploše stadionu dopřejí kousek krocana nebo zmíněný dýňový koláč.

Vítězové kola

San Francisco 49ers – Naprosto vymazat Aarona Rodgerse a dovolit mu jen jeden touchdown a navíc si připsat 37 bodů je parádní výkon, který si rozhodně říká o účast v Super Bowlu. 49ers jsou v současné chvíli asi největším adeptem na vítězství v konferenci NFC.

Baltimore Ravens – Velmi podobně jako 49ers, tak i Baltimore zválcoval svého soupeře rozdílem třídy. Lamar Jackson řádil na hřišti bezkonkurenčním výkonem a táhne celý tým k vítězství v AFC. Baltimore v posledních třech zápasech přestřílel své soupeře 135 – 26. Ravens ale musí čekat, jestli přijde zaváhání od Patriots, kteří mají náskok jedné výhry.

Stephone Gilmore – Asi všichni čekali, že zápas na podmáčeném a deštěm zkrápěném hřišti ve Foxborough nebude pro útoky žádná procházka růžovým sadem. Nicméně takový průběh, jaký zažil Amari Cooper, se mu určitě nezjevoval ani v těch nejtemnějších snech. Amariho strážil celý zápas právě cornerback Stephone Gilmore a za celý zápas tomuto elitnímu receiverovi nedovolil ani jeden catch! Ze čtyřech přihrávek, které směřovali na Coopera, zachytil jednu pouze Gilmore pro interception Patriots, z kterého vyústil passový touchdown Toma Bradyho. Naprosto obdivuhodný výkon od jednoho z nejlepších cornerů v NFL.

Poražení kola

Dallas Cowboys – Zápas s Patriots byl očekávanou výzvou a možnou vzpruhou pro celý tým Cowboys. Letos kromě Eagles nevyhráli nad žádným silným soupeřem a poněkud rozhození Patriots se zdáli jako ideální terč. Bohužel se to družině vedené Jasonem Garrettem moc nepovedlo. Popel na hlavu si může sypat právě i zmíněný hlavní trenér, který nezvládl několik zásadních rozhodnutí.

Oakland Raiders – Po minulém týdnu poskočili Raiders až do bojů o play-off. Z tohoto pěkného snu je ale velmi rychle probudil jeden z horších týmů NFL. Jets, kteří vstupovali do utkání s bilancí 3-7, vyhráli obrovským rozdílem 34:3 a vrátili tým z Oaklandu zpátky na zem.

Výsledky kola:

Houston Texans – Indianapolis Colts 20:17

Atlanta Falcons – Tampa Bay Buccaneers 22:35

Buffalo Bills – Denver Broncos 20:3

Chicago Bears – New York Giants 19:14

Pittsburgh Steelers – Cincinnati Bengals 16:10

Cleveland Browns – Miami Dolphins 41:24

New Orleans Saints – Carolina Panthers 34:31

New York Jets – Oakland Raiders 34:3

Philadelphia Eagles – Seattle Seahawks 9:17

Washington Redskins – Detroit Lions 19:16

Jacksonville Jaguars – Tennessee Titans 20:42

New England Patriots – Dallas Cowboys 13:9

San Francisco 49ers – Green Bay Packers 8:37

Los Angeles Rams – Baltimore Ravens 6:45