Rivalové se utkají v boji o finále Paddock eligy | iSport.cz

Rivalita ze skutečného hřiště se přesunula i do virtuálního světa. V semifinále prvního ročníku Paddock eligy amerického fotbalu se střetnou Prague Lions s Ostravou Steelers, tedy poslední dva finalisté reálné soutěže. „Na play-off se těším, ale za mě jsou Steelers soupeř jako každý jiný,” nepřipouští si výjimečnost utkání jeden z úřadujících mistrů Lukáš Růžek, nejužitečnější hráč Paddock Czech Bowlu 2019.

Sezona Paddock ligy amerického fotbalu začne kvůli koronavirové krizi až v půlce srpna, elitní české kluby už se chystají na play-off. Zatím ale jen na konzoli. Deset týmů amerického fotbalu si totiž nouzový stav vyplnilo účastí v premiérovém ročníku hry Madden NFL.

A stejně jako loni v reálu také letos na playstationu zatím Steelers i Lions září. V základní části, kde se každý zápas hrál na tři samostatné duely, ve kterých se tři hráči z jednoho týmu střetli s trojicí hráčů toho druhého, si shodně připsaly čtyři výhry a jednu porážku. Ta přišla v obou případech od Přerova Mammoths. Právě tento tým tvoří s Ústí nad Labem Blades druhou semifinálovou dvojici.

„Nemyslím si ale, že jsou díky tomu Mammoths favorité. Na této úrovni, kdy nikdo z nás není esport hráčem a každou chvíli se člověk umáčkne, se může stát cokoliv,” uvedl Růžek, defenzivní back Lions. „Určitě jsme ve větší psychické pohodě, ale nechceme nic podcenit,” upozornil přerovský Radim Dohnal, ofenzivní koordinátor Mammoths. „Vstupujeme do play-off se vším respektem, protože každý zápas je jiný a stát se může cokoliv. Každopádně vyhrát titul je náš cíl,“ doplnil Dohnal.

Celé play-off se odehraje 30. května v profesionálním studiu herní společnosti Grunex. A bude velkolepé. Chybět nebude studio s komentátorem Jiřím Kalembou a online přenos na webu ČT sport a HbbTV.

Právě proto by mohli mít menší výhodu ostravští Steelers. Jejich obránce Daniel Bria už má totiž za sebou několik esport turnajů v klasickém fotbale (FIFA) a má ve své sbírce dokonce i republikový titul. „Pro kluky, kteří nejsou zvyklí na to, že na ně míří kamery, to určitě nebude lehké. Jsem zvědavý, jak se s tím poperou,” usmívá se Bria.

Dokáže dotáhnout Ostravu k titulu? Budou se radovat dosud neporažení Mammoths? Nebo Lions získají unikátní double? Šampiony poznáme 30. května. Přenos začíná ve 13:00.