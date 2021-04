NFL chystá historický draft. Změní Lawrence prokletí jedniček?

Do velké show zbývají už jen hodiny a třese se na ni celá Amerika. Čtvrteční noční draft NFL nabízí unikátní zápletku, na prvních třech místech bude téměř jistě draftován quarterback, což je životně důležitá pozice amerického fotbalu. Hned několik klubů věří, že si svým výběrem zajistí zářivou budoucnost. Historie ale ukazuje, že ani číslo jedna není imunní proti zklamání. I o tom je speciální NFL iSport podcast s redaktorem deníku Sport Martinem Haškem a hosty Radimem Kroulíkem z ČAAF a Ondřejem Horákem z webu nfl.cz.

Přichází čas dalšího zlatého chlapce. Trevor Lawrence se teprve chystá, až projde dveřmi do NFL, ale už je hvězdou. Narostlý do téměř dvou metrů, dobře stavěný, se silnou rukou a kritikami, jež z něho dělají nejlepší univerzitní projekt téměř za celé desetiletí. Generační talent, říkají o něm. Navíc je to hezoun s vlasy dlouhými skoro jako ty elfího bojovníka Legolase.

„Několik let se o něm ví, že bude jednička,“ říká Radim Kroulík, PR manažer České asociace amerického fotbalu, v podcastu webu iSport.cz věnovaném draftu.

O tomhle má jasno skoro celá Amerika. Včetně několika bohatých firem, které si už s Lawrencem dopředu domluvily reklamní smlouvy. Přesto, že zřejmě skončí na menším trhu v Jacksonville, kde sídlí Jaguars, nejhorší tým minulé sezony. Jediný zádrhel své cesty na jedničku paradoxně Lawrence způsobil sám, když pro Sports Illustrated trošku krkolomně mluvil o své vášni pro fotbal.

„Chci, aby lidi věděli, že mám vášeň pro to, co dělám, a je to pro mě opravdu důležité, ale… Nesnažím se něco někomu dokazovat. Takhle nefunguju. V životě jsou i jiné věci, než je hraní fotbalu,“ prohlásil Lawrence.

A vzbudil tím diskuzi, jestli má v sobě opravdovou touhu uspět v profesionální lize. Před draftem se řeší každá maličkost. Možná to znáte z filmu Velký draft, kde Kevin Costner jako klubový generální manažer nemůže pochopit, proč s favoritem na jedničku Bo Callahanem nepřišli spoluhráči slavit narozeniny.

Lawrence se taky rychle probral a na Twitteru vysvětloval: „Fotbal miluju stejně nebo víc než kdokoli jiný. Je VELKOU prioritou mého života. Jsem poháněn touhou být nejlepší, maximálně vytěžit svůj potenciál. A VYHRÁT.“

To Zach Wilson, jasný kandidát na číslo dvě, ještě před rokem podceňovaný chlapík, nosí na ruce náramek s nápisem Prove them wrong (Dokaž, že se mýlí), a s předstihem obvolával bývalé quarterbacky Jets, ke kterým zřejmě míří, aby zjistil, jaké je to hrát ve svébytném prostředí New Yorku.

Lawrence a Wilson s největší pravděpodobností půjdou na draftu jako první ze hry a jejich kluby si od nich neslibují nic menšího než odbočku ze svých trudných cest směrem k Super Bowlu.

„Draft je naděje pro fanoušky slabších týmů, že se něco zlepší, že si vyberou svoji hvězdu a najednou to bude všechno krásný a sluníčkový. Zároveň je to obrovský tlak na hráče,“ říká v podcastu iSport.cz Ondřej Horák, šéfredaktor webu nfl.cz.

QUARTERBECI NA ČÍSLE 1 jméno (rok draftu) klub počet Super Bowlů Michael Vick (2001) Atlanta 0 David Carr (2002) Houston 1 (s NY Giants) Eli Manning (2004) San Diego 2 (s NY Giants) Alex Smith (2005) San Francisco 0 JaMarcus Russell (2007) Oakland 0 Matthew Stafford (2009) Detroit 0 Sam Bradford (2010) St. Louis 0 Cam Newton (2011) Carolina 0 Andrew Luck (2012) Indianapolis 0 Jameis Winston (2015) Tampa Bay 0 Jared Goff (2016) LA Rams 0 Baker Mayfield (2018) Cleveland 0 Kyler Murray (2019) Arizona 0 Joe Burrow (2020) Cincinnati 0

Historie ukazuje, že udělat z quarterbacka na draftu číslo jedna, ještě zdaleka nemusí znamenat jistotu úspěchu. A naopak. Nejslavnější quaterback dějin Tom Brady propadl na draftu 2000 až do šestého kola a New England si ho vzal mezi odpadky na čísle 199. O pět let později šel pozdější trojnásobný MVP Aaron Rodgers ze čtyřiadvacítky. A současný mladý fenomén ligy Patrick Mahomes vydržel před čtyřmi lety na desítku.

Na druhé straně v novém tisíciletí vyhrála Super Bowl s týmem, který ji draftoval, jediná jednička. A nebyl to quarterback, protože Eric Fisher z Kansas City Chiefs, král draftu 2013, je ofenzivní tackle. Eli Manning získal dva Super Bowly s New York Giants, kam ho hned po draftu vyměnili Chargers.

„Jednička na draftu je obrovská čest a prestiž, snem všech hráčů je jednička. Honba za číslem jedna je určitě na místě. Na druhou stranu musí být obrovská hvězda, protože půjde do týmu, který nebude dobrý, není úplně jednoduché to jedním hráčem celé otočit,“ říká Kroulík. „Ale počkat do šestého kola a vybrat budoucího quarterbacka 199. pickem taky není úplně nejlepší plán.“

Letos je téměř jisté, že si týmy vyberou quarterbeky na prvních třech místech, což se v moderní historii NFL stalo zatím jen v letech 1971 a 1999. Pokud by se Atlanta rozhodla vzít nástupce stárnoucího Matta Ryana, mohli by být quarterbeci dokonce poprvé v historii braní na prvních čtyřech místech. Úspěch téhle rulety ale ukáže až budoucnost.

„Kvalitní tým potřebuje kvalitního quarterbacka, ale i ostatní pozice. Neuvěřitelně důležité je mít ofenizivní i defenzivní lajnu. Americký fotbal je bitva v zákopech a v zákopech se rozhoduje,“ líčí Horák. „Příkladem jsou Bengals, kteří si v minulém roce vzali Joea Burrowa, což byla velká univerzitní hvězda, ale jejich ofenzivní lajna byla opravdu tragická. V některých zápasech byl Joe Burrow rád, že byl schopen odejít ze hřiště. Jeden hráč to nemůže utáhnout sám.“

MOCK DRAFT NFL ISPORT.CZ

1. Jacksonville Jaguars: Trevor Lawrence (quaterback)

Ondřej Horák: „Je to jednoduchá volba. Troufnu si říct, že budeme mít pravdu. Tady je ten výběr téměř stoprocentní. Trevor Lawrence je jeden z nejlepších quarterbacků, který přichází do NFL za poslední dekádu. Většina skautů tvrdí, že je to nejlepší quarterback od doby Andrewa Lucka.“

2. New Jork Jets: Zach Wilson (quarterback)

Martin Hašek: „Tady se taky nespleteme. Wilson předvedl skvělý pro day, kde diváky vyloženě fascinoval. Je schopen hodit úplně cokoli, daleko i hodně přesně. Připomíná mi Toma Bradyho, má schopnost bojovat jako outsider. Dokáže to i v Jets, tradičním pohřebišti quarterbacků.“

3. San Francisco 39ers: Mac Jones (quarterback)

Radim Kroulík: „První pick, kde to začne být zajímavé. Je to kontroverzní call, protože San Francisco agresivně trejdovalo, aby se dostalo na třetí pozici. A Mac Jones není braný jako top tři talent. Má ale vysoké fotbalové IQ. Je šance, že by ho head coach Shanahan zvolil.“

4. Atlanta Falcons: Kyle Pitts (tight end)

Ondřej Horák: „Atlanta má na čtvrtém místě poměrně složitou pozici. Nejlepší quarterbeci jsou přebráni a pořád mají schopného Matta Ryana. Takže by mohli jít pro Pittse, což je neuvěřitelný aletický talent, v podstatě hříčka přírody.“

5. Cincinnati Bengals: Penei Sewell (ofenzivní tackle)

Martin Hašek: „Sewell je nejkvalitnější ofenzivní tackle draftu. Dobré týmy musí mít v ofenzivní lajně kvalitní hráče, na které se můžou spolehnout třeba celé desetiletí.“

6. Miami Dolphins: Ja´Marr Chase (wide receiver)

Radim Kroulík: „Všechno záleží, jestli quarterback Tua Tagovailoa bude tak dobrý, jak se od něj očekávalo. Potřebují pro něj nějakou zbraň a Chase je fenomenální receiver.“

7. Detroit Lions: Micah Parsons (linebacker)

Ondřej Horák: „Je to můj velmi oblíbený hráč, hraje fakt skvěle. Detroit je v celkovém rebuild módu, Parsons by mohl být kapitán jeho obrany.“

8. Carolina Panthers: Rashawn Slater (ofenzivní tackle)

Martin Hašek: „Panthers nedávno vytrejdovali Sama Darnolda z Jets, půjdou pro Slatera, který by Darnoldovi dal šanci hrát fotbal bez strachu, že ho soupeři při každé druhé akci srazí k zemi.“

9. Denver Broncos: Justin Fields (quarterback)

Radim Kroulík: „Denver by uvítal, kdyby jim na deváté pozici Fields spadl do klína. Je to kvalitní quarterback, který má potenciál být skvělý. Ale možná budou muset skočit trochu dopředu.“

10. Dallas Cowboys: Patrick Surtain (cornerback)

Ondřej Horák: „Dallas s největší pravděpodobností bude posilovat defence. Surtain je podle mého asi nejlepší corner k dispozici, myslím, že by ho ve svém týmu uvítali.“