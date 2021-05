To je kočka! Internet je vedle z maminky nové hvězdy NFL: MVP draftu

Nedokázal by to bez mámy, napsala Zachova přítelkyně Abbey • Instagram

Ze Zacha Wilsona může být nová tvář NFL. Jeho maminka Lisa se zase v posledních dnech stala hvězdou internetu poté, co se při draftu ligy amerického fotbalisty objevila vedle svého syna, jehož si jako svého quarterbacka budoucnosti vybrali New York Jets na čísle 2.

Ke komu se to Zach Wilson tulí? První momenty poté, co na draftu začala kariéra nadějného quarterbacka, s ním prožívala krásná blondýna. Nebyla to ale hráčova přítelkyně, nýbrž maminka, která nedávno oslavila čtyřiadvacáté výročí svatby se svým manželem, s nímž má kromě Zacha ještě dalších pět dětí.

„Vítejte v New Yorku, maminko Zacha Wilsona. Maminka Zacha Wilsona je opravdovou MVP letošního draftu,“ reagovali fanoušci na sociálních sítích.

Wilsonova rodina je z venkovského Utahu, jedenadvacetiletého Zacha, který byl vybrán hned za jedničkou draftu Trevorem Lawrencem, ale čeká kariéra ve velkoměstě. A Wilson hned poznal, co to na zdejším mediálním trhu může znamenat pro jeho soukromí. O jeho mamince vyšlo několik článků ve společenských rubrikách čtených webů. A rozhlasový moderátor Craig Carton se ve svém pořadu na stanici WFAN Wilsona rovnou zeptal na jeho matku.

„Vaše maminka se stala hlavní story. Lidi říkají, že hvězdou prvního kola drafu je paní Wilsonová, protože je velmi atraktivní žena. Zajímá mě, jaké je to pro vás. Právě jste se stal dvojkou draftu a lidi se soustředí na to, že je vaše maminka sexy,“ ptal se Carton.

Wilson citlivou situaci v klidu ustál: „Určitě to není moje oblíbená otázka. Rád ji držím mimo záři reflektorů. Je to skvělá dáma a jsem rád, že mě podporuje.“

Lisa Wilsonová má blízko také k přítelkyni svého syna. Abbey Gileová na Instagramu pózovala v čepici Jets a s Wilsonovým novým dresem s poznámkou: „Nedokázal by to bez své mámy.“