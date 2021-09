Jak je důležité mít kickera: rekordní field goal z vlastní půlky rozhodl zápas

Pozice kickera je největší podobností amerického fotbalu a toho klasického evropského s kulatým míčem. Zároveň je někdy neprávem podceňována, kickeři totiž ve většině případů ani neprojdou draftem do NFL. Přesto jsou občas klíčovými hráči týmu. Jako v neděli večer Justin Tucker z Baltimoru, který rekordním 66yardovým field goalem v závěru zápasu rozhodl o triumfu Ravens nad Detroitem Lions 19:17. „Nejlepší kicker v historii,“ nešetřil chválou kouč.

Závěr zápasu se pro Baltimore nevyvíjel vůbec dobře. Přitom proti Detroitu byl jasným favoritem. Ravens před týdnem porazili jeden z nejsilnějších týmů současné NFL, účastníka dvou posledních Super Bowlů a šampiona z roku 2020 Kansas City Chiefs v obrovské bitvě 36:35. Nyní proti nim naopak stál jeden z nejslabších týmů posledních let.

Jen pro představu. Chvíli slávy si Detroit užil v letech 1935-1957, když ještě v éře před spojením NFL a AFL získal čtyři tituly. Po zavedení Super Bowlu v 70. letech se do slavného finále nikdy neprobojoval a je nejstarší frančízou (zal. v roce 1930), které se to za dobu její existence nepovedlo. Ani současný tým nedává fanouškům naději na změnu, v play off hrál naposledy v roce 2016.

Proto bylo vedení Lions 17:16 v koncovce duelu obrovským překvapením. A v momentě, kdy měl 26 sekund před koncem quarterback Ravens Lamar Jackson v ruce balon na vlastní polovině a poslední pokus na čtvrtý down a devatenáct yardů před sebou, už byla výhra takřka nemožná. Jackson ale přesným passem našel receivera Sammyho Watkinse na polovině hřiště.

Watkins byl zastaven ve hřišti, takže čas stále běžel a bylo potřeba rychle rozehrát. Jacksonovi se to povedlo a nepřesným passem záměrně zastavil hru tři sekundy před vypršením časomíry. A přišel čas special teamu a hrdiny Justina Tuckera. Kicker Ravens se chystal na 66yardový (přibližně 60 metrů) field goal kopaný z vlastní poloviny hřiště. Jeho parťáci, kteří blokují napadající soupeře, se sešikovali na logu Lions, které hřiště půlí.

Absurdní scénu neuvěřitelného obratu dokonal samotný kop, který mezi tři žluté tyče zamířil od spodního spojovacího „břevna“. Komentátoři přenosu neměli jasno, kam se od ní odrazil. Ale podle signalizace rozhodčích bylo jasno. Tucker dokázal překonat osm let starý rekord NFL a vyhrát zápas s vypršením času.

„Je to nejlepší kicker v historii,“ rozplýval se po utkání hlavní trenér Baltimoru John Harbaugh. „Když takového kickera máte, chcete mu dát takovou příležitost,“ ocenil i zbytek týmu za posun dostatečně daleko před kopem. Kdyby v závěru Watkins s míčem spadl jen o yard dříve, Tucker by nejspíš nedokopl.

Hrdina navíc po utkání přiznal, že při rozcvičení před zápasem mu u pár pokusů z 65 yardů chybělo opravdu málo. „Díkybohu jsem ten yard a půl, jenž mi před třemi hodinami chyběl, dokázal najít,“ usmíval se spokojeně Tucker s vítězným míčem v ruce.

Bývalý rekordman se pokusil o 68 yardů a skončilo to zle

Rekord paradoxně držel bývalý kicker Detroitu Matt Prater. Dosáhl ho v roce 2013, ještě v barvách Denver Broncos, když úspěšně proměnil 64yardů dlouhý kop.

A co když se takhle dlouhý field goal nevydaří? To ukázal zápas mezi Jacksonvillem a Arizonou. A paradoxně hrál hlavní roli jistý Matt Prater, toho času kicker Arizony Cardinals. V závěru poločasu se totiž pokusil o 68yardový kop, čímž by ještě o chvíli dříve před Tuckerem posunul svůj původní rekord.

Příliš krátký kop ale ještě ve hřišti zachytil Jamal Aignew, jenž šokoval fanoušky Jacksonvillu, ale především hráče Cardinals. Za pomoci bloků spoluhráčů a zaskočených soupeřů, kteří ho nedokázali zastavit, přes celé hřiště doběhl pro senzační 109yardový touchdown.

Pratera samozřejmě za tohle nikdo nezatratil, ale ukázalo se, jak je u pozice kickera tenká hranice mezi úspěchem a neúspěchem. Rozhodují centimetry. Kickeři jsou pozitivní i negativní hrdinové vyhrocených závěrů, ať už se trefí či minou snadný kop.