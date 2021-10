Vulgarity, rasismus i zesměšňování gayů. Slavný kouč přišel v NFL o práci

Přišel do Oaklandu, dostal unikátní desetiletou smlouvu na sto milionů dolarů a výhled přesunu na nový stadion do Vegas, což byl projekt, který NFL propagovala i v populárním seriálu Hráči s Dwaynem Johnsonem v hlavní roli. Teď je všechno pryč už po necelých čtyřech letech.

„Miluju Raiders a nechci být problémem. Omlouvám se, nechtěl jsem nikomu ublížit,“ uvedl Gruden v týmovém vyjádření, v němž oznamoval svou rezignaci.

Osmapadesátiletý Gruden se ke kroku, který s největší pravděpodobností ukončil jeho trenérskou kariéru, odhodlal poté, co New York Times zveřejnily skandální obsah jeho sedmileté emailové komunikace do roku 2018.

Všechno začalo minulý týden, když se ukázalo, že v roce 2011 Gruden v mailu tehdejšímu prezidentu Washington Redskins Bruci Allenovi napsal, že tehdejší výkonný ředitel hráčské asociace Demoris Smith má rty velikosti pneumatik „michellin“.

Slavný trenér amerického fotbalu Jon Gruden rezignoval z funkce kouče týmu Las Vegas Raiders poté, co vyšly najevo vulgární komentáře z jeho emailové korespondence







To ještě Gruden ustál s omluvou, v níž ujistil, že rozhodně není rasista. O víkendu se ale vyrojily další záznamy jeho mailové komunikace. V nich Gruden například během vyjednávání o nové kolektivní smlouvě v roce 2011 některé z majitelů označoval expresivními výrazy ženských pohlavních znaků.

V roce 2014 pak Gruden zase nadával komisionáři NFL Rogeru Goodellovi za to, že se zasazoval o to, aby tehdejší St. Louis Rams draftovali Michaela Sama. Ten se nakonec díky Rams stal prvním draftovaným hráčem, jenž se veřejně přihlásil k homosexuální orientaci. Doslova v mailu Allenovi uvedl, že by Goodell neměl tlačit kouče Rams Jeffa Fishera, aby draftoval tzv. queers, tedy lidi s odlišnou sexuální orientací. V mailech se také vymezoval proti zapojování žen do NFL.

Gruden je ve světě amerického fotbalu populární postavou. V NFL se objevil poprvé na začátku devadesátých let, v roce 1998 se stal hlavní koučem Oaklandu, pak byl ale vytrejdován do Tampa Bay Buccaneers, s nimiž v roce 2003 vyhrál proti svému bývalému klubu Super Bowl. Později působil jako uznávaný televizní analytik.

V roce 2018 ho zpátky do hry přivedla lukrativní smlouva s Raiders. Ve svém druhém působení v klubu ale jen jednou postoupil do play off a loučí se s negativní bilancí 22 - 31. V jeho posledním zápase v neděli Raiders prohráli s Chicagem a z pěti zápasů mají tři výhry. Grudenovým nástupcem byl jmenován dosavadní týmový koordinátor special týmů Rich Bisaccia.