Lovecká sezona Lions, půjdou po šampionech. Jihlava terčem

Po dvou těžkých covidových letech se elitní česká soutěž vrací s novým názvem Snapbacks liga v maximální možné síle. Na startu bude tentokrát devět týmů, včetně dvou slovenských – Bratislava Monarchs a Nitra Knights.

„Pro nás to bude určité oživení,“ pochvaluje si Filip Hobza, předseda České asociace amerického fotbalu. „Po covidu je síla týmů velmi špatně čitelná. Je pro nás velká radost, že budeme hrát v klasickém předcovidovém formátu.“

Zatímco sezona 2020 se kvůli pandemii nedokončila, vloni ročník dospěl do Czech Bowlu, kde Vysočina Gladiators získali v souboji s Prague Lions svůj historicky první titul přesvědčivým výsledkem 23:0.

„Jsme v pozici, kdo se snaží někoho lovit. Potom, co se stalo v loňském finále, je motivace tisíckrát větší. Byla to naprostá ostuda, budeme z toho čerpat motivaci pár let dopředu,“ slibuje Jakub Ječný, defenzivní end Lions. „Vysočina je pro nás tým jako každý jiný. Ale je to šampion, budou mít terč na zádech.“

Gladiators oproti loňsku v sezoně nebudou mít k dispozici posily z Prague Black Panthers, kteří už mají za sebou první vítězství v rakouské AFL.

„Kluci udělali obrovský kus práce, dali našim klukům pohled do budoucna, kým se můžou stát. Zanechali tady nějakou rutinu. Kamarádství s Panťáky jako organizací je pro nás důležité, můžeme si s nimi zahrát preseason zápas, konzultovat. My je respektujeme jako organizaci, která je fotbalově před námi a oni nás respektují jako organizaci, která se snaží něco dokázat.“

Vysočina vstupuje do sezony s novým quarterbackem, když Clarka Hazletta nahradil Ryan Pahos, jenž v české lize už působil v roce 2019, kdy hrál za Plzeň.

„Motivace číslo jedna je pro mě získat titul. Když člověk hraje za obhájce, vždycky je trochu tlak. Každý se proti nám bude chtít vytáhnout a porazit nás. Já ještě nebyl součástí vítězného týmu, ale cítím z kluků energii. Jsme připraveni a tu výzvu akceptujeme. Říct, že se těším, je slabé slovo. Nemůžu se dočkat!“ uvedl Pahos.

Lions, kteří po vítězství v Czech Bowlu 2019, následující sezonu kvůli covidové pandemii vynechali, budou mít v Shazzonu Mumphreym k dispozici stejného quaterbacka jako loni.

„To je ta největší výhoda, kterou bychom mohli mít. Těším se, že budeme mít jednoho quarterbacka druhou sezonu. Shazz upevnil vztahy se svými receivery, celou offseason jsme pracovali na našich slabinách. Moc se na to těším,“ řekl kouč Lions Harrod.

Pět zápasů základní části soutěže bude vysílat Premier Sport 2, kde je doma i NFL. Čtyři nejlepší týmy ze základní části postoupí do semifinále, Czech Bowl se uskuteční mezi čtrnáctým a osmnáctým červencem zřejmě na stadionu Viktorie Žižkov.

ZÁPASY 1. KOLA

Sobota

16.00 Prague Lions – ISMM Ostrava Steelers (Vítkov)

Neděle

12.00 Přerov Mammoths – Brno Sígrs

14.00 Nitra Knights – Vysočina Gladiators

15.00 Ústí nad Labem Blades – Brno Alligators