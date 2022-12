Otřesy mozku tíží i NFL: (sebe)vraždy a miliardy, jak s CTE bojovat?

Vzal si míč od svého centra a na půlce hřiště vyhlížel, kam ho poslat. Josh Tupou, pořízek ze Cincinnati Bengals, si ale Tuu Tagovailou vyčíhnul, vzal ho do teplých a praštil s ním o zem jak s pytlem brambor. Padlý quarterback pak v příštích sekundách vyděsil Ameriku zjevnou agónií, kterou dokumentovaly v nepřirozené křeči sevřené prsty na rukou.

„Po tom tacklu si nic nepamatuju. Když mě odváželi, nepamatuju si to. Ale pamatuju si něco z toho, co se dělo v sanitce, a když jsem přijel do nemocnice,“ uvedl Tagovailoa později.

Před dvěma měsíci to pro NFL bylo, jako by si vzpomněla na smrt. Dlouhodobé prokletí se lize zhmotnilo znovu a zasáhlo jednu z nadějných mladých hvězd. Navíc s pořádnou kontroverzí, protože Tagovailoa utrpěl zranění už v předchozím zápase s Buffalem.

Tehdy zmizel ze hřiště jen do konce poločasu a pak zápas dohrál, přestože se těsně po těžkém hitu motal jak opilý. Jeho tým Miami Dolphins pak byl kritizován