Czech Bowl je tu! Gladiators vs. Steelers, nejlepší útok vs. neporažená obrana

Třicátý ročník Czech Bowlu nabídne vyrovnaný zápas Vysočiny Gladiators a ISMM Ostrava Steelers. Slezané plánují udržet letošní neporazitelnost, ale tým z Jihlavy chystá překvapení. Vrchol Snapbacks ligy už 16. července na domácím stadionu Gladiators nabídne vyrovnané finále, v němž se střetne nejpevnější defenziva s nejproduktivnějším útokem české nejvyšší soutěže. „Očekávám vyrovnanou bitvu, kterou budou rozhodovat detaily, maličkosti v posledních vteřinách,“ předpovídá Filip Hobza, předseda České asociace amerického fotbalu.

Ostravané vyhlížejí po šestadvaceti letech druhý zisk titulu. V základní části těžili hlavně z fantastické obrany, jejímž důkazem jsou čtyři první duely sezóny, ve kterých tým trenéra Marka Priegnitze udržel nulu. „Statistiky jsou vždy trochu posunuté. Týmy se v základní části nepotkávají se stejně kvalitními soupeři. Některé hrají proti celkům, které nemají vůbec produktivní útok. Každý zápas amerického fotbalu je úplně unikátní a vše se nedá vyčíst jen z výsledků,“ soudí Jan Dundáček, quarterback Jihlavy.

Cesta do finále byla pro dva přední týmy české ligy dost rozdílná. Obrana Steelers v semifinále opět potvrdila fantastickou formu. Ostravský tým na domácím stadionu rozdrtil soupeře ze Znojma v poměru 35:0. Gladiators se trápili více. „Hráli jsme proti Nitře Knights, která měla nejlepší útok v celé sezóně a porazila nás o jeden bod v základní části. Naštěstí v odvetě výborně fungovala obrana a porazili jsme je my, i když to bylo dramatické utkání. Ostrava to měla malinko jednodušší, hráli proti výrazně slabšímu soupeři,“ hodnotí Dundáček.

Slezský celek byl naposledy v Czech Bowlu před třemi lety, tehdy neuspěl. „Tentokrát si výhru nenecháme vzít. Cítím u mě i u spoluhráčů nervozitu, ale i natěšenost. Sezónu jsme odehráli bez porážky a hodláme v tom pokračovat,“ hlásí Jan Telnar, defenzivní bek Steelers. „Deset výher v řadě nevytváří tlak, spíš působí jako motor,“ dodává dvaadvacetiletý talent.

Úžasnou sérii v základní části Telnar připisuje skvělé spolupráci s koučem Priegnitzem, s čímž souhlasí i Michal Trajkov, generální manažer ostravského týmu: „Za vším hledejme trenéra. Od skautingu po rozbor videa. Mark si dokáže velmi dobře poradit s každým videem a poznatky předat hráčům.“

Zápas na domácí půdě Gladiators vidí jako výhodu. „Fanoušci jsou nepostradatelnou částí našeho sportu. Hluk může dost zásadně znepříjemnit rozehrávání každému útoku. Doufám, že nás přijde podpořit, co nejvíce lidí,“ říká zkušený Dundáček a láká na domácí bitvu: „Tipsport Czech Bowl bude svátek amerického fotbalu. Vyvrcholením sezóny a celoroční přípravy.“