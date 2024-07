Události pod Zoborom: Rytířský souboj v Czech Bowlu a Moravčíkův návrat

Slavný stadion pod Zoborom, bašta federální ligy, znovu ožije. Legenda místní kopané Ľubomír Moravčík chce pomoci návratu nástupců někdejší Plastiky po finančních problémech. A už v sobotu se ve zdejším stánku uskuteční unikátní Czech Bowl. Nitra Knights se postaví týmu Znojmo Knights, který v lize amerického fotbalu prošel jako totální outsider až do finále.

V Nitře se na stadionu pod Zoborom dějí věci. Místní slavná značka FC Nitra tady rok chyběla kvůli vyhlášenému konkurzu, ale teď se zdá, že by se měla vrátit zpět, a navíc s podporou Ľubomíra Moravčíka, v devadesátých letech opory federální reprezentace i Celticu Glasgow. Zatím si ale město podmanil americký fotbal. Místní Knights letos vtrhli do české ligy a po dramatickém průběhu soutěže se probojovali do Czech Bowlu, který se poprvé v historii bude konat na Slovensku, právě pod Zoborom.

„Stadion je městský. Klub FC Nitra, který ho užíval, měl finanční problémy. My si ho najímáme na sedm dní do roka,“ vysvětluje Matej Gašperan, prezident Nitra Knights.

Jeho klub vnesl do soutěže pořádný vítr. Průměrná návštěva na nitranském stadionu atakuje 1000 diváků, zápasy krášlí propracovaná show, včetně výstřelu z děla při tradičním coin tossu, losu mincí na startu mače. Teď může být Nitra prvním slovenským šampionem Czech Bowlu. Bratislava Monarchs v něm v roce 2006 prohráli s Prague Lions, kteří letošní sezonu hrají evropskou ligu ELF.

„Ve městě je horečka. Média tlačí úžasný postup do finále na domácí půdě. V kabině je cítit, že se blíží poslední zápas. Svoje jsme dosáhli, teď jdeme udělat krok dopředu,“ říká Gašperan. Nitra patřila na startu soutěže k favoritům a vedení ligy si samozřejmě přálo, aby při Czech Bowlu na svém domácím stadionu nechyběla. Hned v prvním kole ale zaváhala, když senzačně prohrála na hřišti druhých Knights, outsiderů ze Znojma.

„To mě trošičku vyděsilo, ale Nitra má pozvolnější rozjezdy,“ řekl předseda asociace Filip Hobza, který se kvůli rozhodnutí přesunout Czech Bowl na Slovensko dočkal i negativních reakcí. „Většina hejtů mě nechávala chladným. Můžeme oslovovat větší počet fanoušků. Úspěšné finále v Nitře je přínosem i pro fotbal v Česku.“

Nitra už do konce základní části prohrála jen jednou, v odvetě porazila i Znojmo a v napínavém semifinále prošla proti Ostrava Steelers dál o pouhé dva body. V Czech Bowlu znovu narazí na znojemské Knights, kteří své překvapivé tažení prodloužili semifinálovým jednobodovým vítězstvím na hřišti obhájců titulu Vysočina Gladiators.

„Atmosféra ve Znojmě je skvělá. Povedlo se tým vybudovat na emoční bázi. Věděli jsme, že jdeme do sezony jako absolutně podceňovaný tým. Finále je obrovská odměna,“ řekl Radim Pařízek, prezident znojemského klubu. „Znojmo je nadšené, těšíme se na skvělý zápas. A věřím, že zvítězíme.“

Tipsport Czech Bowl XXXI začíná v sobotu v 18 hodin, přímým přenosem ho odvysílají stanice O2 TV Sport, Premier Sport 2, SPORTY TV a JOJ Šport.