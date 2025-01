Kansas a Eagles v Super Bowlu: útok Chiefs na hattrick. Sudí opět v řešení

Quarterback Patrick Mahomes se svými Chiefs nepřestává vyhrávat a už je blízko.

„Těším se do New Orleans, a pokusím se vytvořit historii,“ řekl Mahomes po nedělním vítězství 28:25 nad Buffalo Bills, po kterém potěžkal konferenční trofej pojmenovanou po Lamaru Huntovi, zakladateli Chiefs a muži, který vymyslel dnes neocenitelnou značku Super Bowl.

Chiefs vyhráli devátý zápas play off v řadě a jako první tým v dějinách Super Bowlu ho můžou získat potřetí v řadě.

Buffalo Bills naopak, navzdory éře svého vynikajícího quarterbacka Joshe Allena, znovu zůstali před branami.

„Abyste byli šampiony, musíte porazit šampiony. A to jsme dnes večer neudělali,“ procedil po zápase zklamaný Allen.

Chiefs vyšli i tentokrát z rozhodnutí sudích výhodou

Oproti Chiefs nabízí Bills příběh podobných nadějí, které však vždy střídá drtivé zklamání. Už na začátku devadesátých let si tenhle tým prožil strašlivý zážitek účasti ve čtyřech Super Bowlech v řadě, přičemž ve všech prohrál. Po nástupu Allena a kouče Sena McDermotta se Bills stali dlouhodobě jedním z nejlepších týmů ligy. V play off se ale zatím dostali nejvýš do finále konference, kde v roce 2021 i v nedělní noci padli s Chiefs.

Mahomesovo mužstvo Allen se svými chlapci v základní části pravidelně poráží, bilance ve vyřazovacích bojích s ním ale má 0:4. V nejčerstvějším souboji se v dramatickém stylu vedení stěhovalo od jednoho týmu k druhému a poslední změnu skóre způsobil vítězný field goal kickera Chiefs Harrisona Butkera tři minuty a 33 sekundy před koncem.

I tentokrát Chiefs vyšli z několika kontroverzních rozhodnutí sudích s výhodou. Nejvíc se probírala situace ze závěru prvního poločasu, kdy se šest yardů od endzony Bills o Mahomesovu přihrávku porval receiver Xavier Worthy se safetym Buffala Colem Bishopem. Oba měli na míči ruku, když balon skončil na zemi, což je běžně v jasném s rozporu s kompletní přihrávkou. Rozhodčí situaci posoudili jako současný catch, a i když se míč viditelně odrazil od země, přiznali catch Worthymu, ke kterému se balon nakonec přikulil. Chiefs následně skórovali touchdown.

V dalším klíčovém momentu rozhodčí na začátku čtvrté čtvrtiny neuznali Buffalu dosažení značky při čtvrtém downu ve chvíli, kdy Bills vedli o bod a usilovali o zvýšení náskoku.

„Mysleli jsme si, že to máme. Vypadalo to, že to máme. To je všechno, co můžu říct,“ uvedl McDermott.

Chiefs jsou v Super Bowlu popáté za posledních šest let a Mahomes má svým případným čtvrtým triumfem šanci přiblížit se rekordmanu Tomu Bradymu, který vlastní sedm vítězných prstenů.

„Vím, že k Tomovi mám ještě dlouhou cestu. Budu se snažit,“ slíbil Mahomes.

V Super Bowlu LIX se v noci na pondělí 10. února v Ceasars Superdomu v New Orleans střetnou s Philadelphií Eagles, kteří v neděli v konferenčním finále NFC rozdrtili Washington 55:23. Nejlepší running back ligy Saquon Barkley skóroval hned při první akci svého týmu šedesátiyardovým během a celkem zařídil tři touchdowny.

Mezi Chiefs a Eagles půjde o reprízu Super Bowlu 2023. Tehdy Philadelphia brzy vedla o deset bodů, ale nakonec padla field goalem osm sekund před koncem.

Play off NFL:

Finále konference NFC: Philadelphia Eagles - Washington Commanders 55:23. Finále konference AFC: Kansas City Chiefs - Buffalo Bills 28:25.

Super Bowl (10. února, 0.30, Ceasars Superdome, New Orleans): Kansas City Chiefs - Philadelphia Eagles.