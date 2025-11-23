Itálie slaví potřetí za sebou triumf v Davis Cupu. Ve finále porazila Španělsko
Italští tenisté vyhráli potřetí za sebou Davisův pohár. V dnešním finále v Boloni vyhráli nad Španělskem už po dvouhrách 2:0 na zápasy a vybojovali v týmové soutěži čtvrtý titul v historii. Rozhodující bod získal Flavio Cobolli, který otočil duel s Jaumem Munarem a zvítězil 1:6, 7:6, 7:5.
Výběr kapitána Filippa Volandriho poslal do vedení Matteo Berrettini, který porazil Pabla Carreňa 6:3, 6:4. Cobolli poté zdolal v souboji jedniček Munara po téměř třech hodinách boje. Italové prošli domácím finálovým turnajem bez ztráty zápasu. Poměrem 2:0 porazili předtím také Belgii a Rakousko. Poradili si i s absencí světové dvojky Jannika Sinnera a osmého hráče světa Lorenza Musettiho.
Italové zaznamenali vítězný hattrick jako první tým od roku 1972. Naposledy se to povedlo výběru USA, který v letech 1968 - 1972 získal dokonce pět triumfů v řadě. Španělé, kteří hráli bez prvního hráče světa Carlose Alcaraze a ve čtvrtfinále vyřadili Česko, naopak nevyužili šanci na sedmý titul v historii. Naposledy triumfovali v roce 2019.
Třiadvacetiletý Cobolli porazil Munara poprvé a oplatil mu letošní porážku z turnaje v Šanghaji. V prvním setu získal jen jeden game a na začátku druhé sady měl dokonce za stavu 0:1 manko brejku. Utkání bylo poté ve druhé hře při Cobolliho výhodě na několik minut přerušeno kvůli zdravotním potížím některého z diváků.
Po opětovném rozehrání zápasu Cobolli srovnal a od té doby už soupeře nepustil k jedinému brejkbolu. Druhý set získal v tie-breaku, který vyhrál 7:5. Proměnil celkově sedmý setbol v sadě. V rozhodujícím třetím setu získal Ital klíčový brejk v 11. hře na 6:5 a duel dopodával čistou hrou. Na letošním finálovém turnaji triumfoval i ve třetí dvouhře.
Devětadvacetiletý Berrettini před ním vyhrál i třetí duel na turnaji bez ztráty setu. Navázal na čtvrtfinálovou výhru nad Rakušanem Jurijem Rodionovem, v semifinále si poradil s Belgičanem Raphaëlem Collignonem. Duel s 89. hráčem světa Carreňem vyhrál za hodinu a 19 minut. Pomohlo mu 13 es, soupeři nenabídl jediný brejkbol.