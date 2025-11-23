Sparta smetla Kladno 7:3 a je v čele. Třinec dál v krizi. Varaďa znovu vyzrál na Pardubice
Třinečtí hokejisté v 25. kole Tipsport extraligy prohráli 2:5 v Litvínově a připsali si už šestou porážku v řadě. Další ztráta Ocelářů pomohla Spartě, která po výhře 7:3 v Kladně míří do čela tabulky. Vítkovice vyhrály 3:2 nad Pardubicemi a i podruhé v sezoně pod koučem Václavem Varaďou vyzrály na jeho bývalý klub. Brněnská Kometa prohrála 2:3 v Karlových Varech.
Kladno - Sparta 3:7
Vyprodaný zápas na kladenském ČEZ stadionu rozhodli Pražané šesti góly v prvních dvou třetinách, dvěma zásahy se blýskl kapitán Filip Chlapík. Sparta vyhrála potřetí za sebou a poosmé z posledních devíti zápasů, zato Kladno prohrálo podruhé za sebou a zůstává předposlední. Doma si Rytíři připsali třetí porážku z uplynulých čtyř duelů.
Litvínov - Třinec 5:2
Poslední Litvínov připravil Ocelářům šestou porážku v řadě a sesadil je z čela tabulky. Severočeši naplno bodovali po šesti zápasech, čtyři z nich přitom prohráli a snížili svou ztrátu na třinácté Kladno na 12 bodů. Dva góly domácích vstřelil finský útočník Markus Hännikäinen.
Vítkovice - Pardubice 3:2
Vítkovičtí hokejisté utnuli Východočechům čtyřzápasovou sérii výher. Hosté i přes značnou střeleckou převahu celé utkání jen dotahovali ztrátu, za domácí dal rozhodující gól v power play do prázdné branky Krzystof Macias. Václav Varaďa na střídačce Vítkovic tak proti svému bývalému zaměstnavateli slaví třetí výhru v třetím vzájemném utkání.
Liberec - Mountfield HK 3:2
Bílí Tygři odčinili předchozí porážku na ledě Mladé Boleslavi a před domácími fanoušky si připsali třetí výhru v řadě. Naopak Hradec Králové po předchozí sérii pěti vítězství podruhé za sebou nebodoval. Severočeši v zápase po první třetině díky dvěma gólům v přesilových hrách vedli 2:0, Mountfield ale dokázal ve druhé části skóre dorovnat. Vítěznou branku domácích zaznamenal v čase 48:40 slovenský útočník Servác Petrovský.
Mladá Boleslav - Plzeň 2:1
Bruslaři doma zvládli už čtvrtý zápas v řadě. Obě branky Mladé Boleslavi vstřelil v první třetině Tomáš Mazura a za hosty pouze zkorigoval výsledek v polovině závěrečného dějství Lukáš Strnad. Plzeň prohrála třetí z posledních čtyř duelů.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|27
|13
|3
|1
|10
|84:68
|46
|2
Třinec
|24
|12
|3
|1
|8
|72:61
|43
|3
Pardubice
|24
|12
|2
|2
|8
|75:55
|42
|4
Mountfield
|24
|11
|4
|0
|9
|67:52
|41
|5
Brno
|24
|12
|1
|3
|8
|68:63
|41
|6
Vítkovice
|25
|11
|3
|2
|9
|69:66
|41
|7
Plzeň
|24
|11
|2
|3
|8
|60:49
|40
|8
Liberec
|25
|12
|0
|4
|9
|62:60
|40
|9
Č. Budějovice
|25
|10
|3
|2
|10
|73:68
|38
|10
K. Vary
|24
|10
|1
|2
|11
|59:67
|34
|11
Olomouc
|25
|10
|1
|2
|12
|53:68
|34
|12
M. Boleslav
|25
|9
|2
|2
|12
|52:59
|33
|13
Kladno
|25
|7
|2
|4
|12
|61:80
|29
|14
Litvínov
|25
|4
|2
|1
|18
|44:83
|17
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž