Sparta smetla Kladno 7:3 a je v čele. Třinec dál v krizi. Varaďa znovu vyzrál na Pardubice

Šlégr jako nový šéf Litvínova? Bez nové haly se klub nikam neposune • Zdroj: isport.cz
Útočník Sparty Pavel Kousal oslavuje gól
Třinecký gólman Marek Mazanec inkasuje branku
Bek Sparty Jakub Krejčík slaví vstřelenou branku
Litvínovští hokejisté se radují z gólu
Švédský gólman Oscar Dansk v kladenské brance
Mladičký obránce Dominick Byrtus sedí na střídačce Třince vedle matadora Petra Vrány
Karlovarský útočník Jiří Černoch slaví gól
iSport.cz, ČTK
Tipsport extraliga
Třinečtí hokejisté v 25. kole Tipsport extraligy prohráli 2:5 v Litvínově a připsali si už šestou porážku v řadě. Další ztráta Ocelářů pomohla Spartě, která po výhře 7:3 v Kladně míří do čela tabulky. Vítkovice vyhrály 3:2 nad Pardubicemi a i podruhé v sezoně pod koučem Václavem Varaďou vyzrály na jeho bývalý klub. Brněnská Kometa prohrála 2:3 v Karlových Varech.

Kladno - Sparta 3:7

Vyprodaný zápas na kladenském ČEZ stadionu rozhodli Pražané šesti góly v prvních dvou třetinách, dvěma zásahy se blýskl kapitán Filip Chlapík. Sparta vyhrála potřetí za sebou a poosmé z posledních devíti zápasů, zato Kladno prohrálo podruhé za sebou a zůstává předposlední. Doma si Rytíři připsali třetí porážku z uplynulých čtyř duelů.

Litvínov - Třinec 5:2

Poslední Litvínov připravil Ocelářům šestou porážku v řadě a sesadil je z čela tabulky. Severočeši naplno bodovali po šesti zápasech, čtyři z nich přitom prohráli a snížili svou ztrátu na třinácté Kladno na 12 bodů. Dva góly domácích vstřelil finský útočník Markus Hännikäinen.

Vítkovice - Pardubice 3:2

Vítkovičtí hokejisté utnuli Východočechům čtyřzápasovou sérii výher. Hosté i přes značnou střeleckou převahu celé utkání jen dotahovali ztrátu, za domácí dal rozhodující gól v power play do prázdné branky Krzystof Macias. Václav Varaďa na střídačce Vítkovic tak proti svému bývalému zaměstnavateli slaví třetí výhru v třetím vzájemném utkání.

Liberec - Mountfield HK 3:2

Bílí Tygři odčinili předchozí porážku na ledě Mladé Boleslavi a před domácími fanoušky si připsali třetí výhru v řadě. Naopak Hradec Králové po předchozí sérii pěti vítězství podruhé za sebou nebodoval. Severočeši v zápase po první třetině díky dvěma gólům v přesilových hrách vedli 2:0, Mountfield ale dokázal ve druhé části skóre dorovnat. Vítěznou branku domácích zaznamenal v čase 48:40 slovenský útočník Servác Petrovský.

Mladá Boleslav - Plzeň 2:1

Bruslaři doma zvládli už čtvrtý zápas v řadě. Obě branky Mladé Boleslavi vstřelil v první třetině Tomáš Mazura a za hosty pouze zkorigoval výsledek v polovině závěrečného dějství Lukáš Strnad. Plzeň prohrála třetí z posledních čtyř duelů.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

21Detail
32Detail
32Detail
37Detail
32Detail
52Detail
12Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Sparta2713311084:6846
2Třinec241231872:6143
3Pardubice241222875:5542
4Mountfield241140967:5241
5Brno241213868:6341
6Vítkovice251132969:6641
7Plzeň241123860:4940
8Liberec251204962:6040
9Č. Budějovice2510321073:6838
10K. Vary2410121159:6734
11Olomouc2510121253:6834
12M. Boleslav259221252:5933
13Kladno257241261:8029
14Litvínov254211844:8317
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

