Taylor Swift dostala prsten, snoubenec myslí na další. S NFL se chce rozloučit titulem
Romantickou linku má NFL na začátku nové sezony opět pojištěnou. Zamilovaný příběh popové megastar Taylor Swift a robustního tight enda Travise Kelceho dospěl k zasnoubení. A jedním z příběhů ročníku bude jeho snaha vrátit se po únorové kruté prohře v Super Bowlu v jeho zřejmě rozlučkové sezoně. „Takhle nemůžu odejít,“ slibuje Kelce. Show se rozjede v noci na pátek hitem mezi Eagles a Cowboys.
Zahrada v Lee´s Summit v Missouri vypadala jak z Pána prstenů. Všude kolem se vyjímaly bílé a růžové růže. Dlouhán Travis Kelce klečel a Taylor Swift se rozzářeně usmívala. Velmi pravděpodobně s drtivou většinou svých 282 milionů followerů na Instagramu.
„Vaše učitelka angličtiny a váš učitel tělocviku se berou,“ vzkázala jim rozpustile a ukázala obrovský diamant.
Randit spolu začali koncem léta v roce 2023, když Kelce ve svém podcastu zalitoval, že zpěvačku nemohl kontaktovat na jejím koncertu na stadionu Arrowhead a nemohl jí tak dát náramek se svým telefonním číslem. Vztah se rychle rozhořel. Když se Swift začátkem sezony objevila na prvním zápase Chiefs, byli už pár, jehož příběh začal ohromeně sledovat celý svět.
Taylor Swift a Kelce? Spojení dobré pro fotbal
Dva na první pohled nesourodé světy takzvaných Swifties, fanatických dívčích zpěvaččiných fanynek, a fanoušků NFL, se začaly propojovat.
„Travis a Talyor jsou báječní mladí lidé, zdají se být velmi šťastní. Ona má kromě Travise ráda i fotbal. Slyšíme historky, vidíme data. O hře mluví lidé, kteří o něm včera nemluvili,“ pochvaloval si guvernér NFL Roger Goodell.
Pozornost neochabuje, což dokázala i nedávná návštěva Swift v podcastu bratří Kelceových, který si v přímém přenosu na Youtube pustilo 1,3 milionu lidí. Umělkyně příležitosti využila k oznámení premiéry svého nového alba The Life of a Showgirl.
A do práce jde i Kelce, velmi pravděpodobně naposledy ve své kariéře v NFL. S Kansas City Chiefs hrál v posledních šesti letech pětkrát v Super Bowlu a získal tři prsteny pro vítěze. Letos v únoru byl ale z formy v titulovém zápase proti Philadelphia Eagles, kde jeho tým přišel o šanci jako první tým historie vyhrát tři Super Bowly za sebou.
Drtivá prohra Kelcemu dala motivaci zkusit to ještě jednou. Jako jeden z klíčových členů dynastie Chiefs má před sebou misi ukončit kariéru jako vítěz.
„Snad odejde jako šampion,“ doufá manažer Chiefs Brett Veach.
Kelce je jedním z nejlepších tight endů v historii hry. V základní části chytil už přes tisíc přihrávek a 77 touchdownů. V play off zalepil pro touchdown sedmnáct míčů od quarterbacka Patricka Mahomese a spolu jsou tak nejproduktivnějším duem historie. Kelce na sobě v přestávce zapracoval, zhubnul a je připraven.
„Je teď štíhlý. Vypadá na dvacet,“ pochvaloval si jeho kouč Andy Reid.
Chiefs začnou svou misi v noci na sobotu v Sao Paulu, kam NFL na první víkend nasadila jejich důležitý divizní souboj proti Chargers.
Překvapivá výměna u obhájců trofeje
Úplně první zápas sezony se hraje v noci na pátek a obhájci titulu Eagles v nich hostí Dallas Cowboys. Ti jsou oslabení o pass rushera Micaha Parsonse, jehož majitel a zároveň generální manažer klubu Jerry Jones po dlouhém vyjednávání o novém kontraktu poslal v šokujícím trejdu do Green Bay, aby získal mimo jiné dva cenné picky v prvním kole příštích draftů. Parsons zatím s Packers podepsal čtyřletou smlouvu za 188 milionů dolarů, nejvyšší v historii pro hráče mimo pozici quarterbacka.
Green Bay s novou posilou se v neděli na úvod sezony postaví v dalším báječném střetu Detroitu. Chuťovkou bude zápas v New Yorku, kde se poprvé v historii prvních kol dva quartebeci utkají se svými týmy z minulé sezony.
Legendární Aaron Rodgers se po nevydařeném angažmá v Jets přesunul do Pittsburgu a v New Yorku povede Steelers proti domácímu lídrovi Justinu Fieldsovi. V noci na pondělí fanoušky potěší souboj těžkých vah konference AFC Buffalo Bills a Baltimore Ravens a v noci na úterý mač mezi Chicagem a Minnesotou.
1. kolo NFL v TV
Pátek
2.00 Philadelphia Eagles-Dallas Cowboys (PP Nova Sport 1)
Neděle
19.00 New York Jets-Pittsburgh Steelers (PP Nova Sport 2)
22.25 Green Bay Packers-Detroit Lions (PP Nova Sport 1)
Pondělí
2.20 Buffalo Bills-Baltimore Ravens (PP Nova Sport 1)
Úterý
2.15 Chicago Bears-Minnesota Vikings (PP Nova Sport 1)