Baseballisté Arrows ovládli základní část, s Draky se hned střetnou o finále | iSport.cz

Základní část baseballové extraligy ovládli obhájci mistrovského titulu Arrows Ostrava. Z dvaceti sedmi zápasů prohráli jen třikrát (skóre 255:77), do nadstavby vstupují z nejlepší pozice. A pěkně zostra. Hned na úvod nadstavby se třikrát utkají s Draky Brno, kteří skončili v základní části druzí (22 výher/ 5 proher, skóre 226:106). V pátek (19) a v sobotu (14) se bude hrát v Ostravě, v neděli (14) v Brně. A půjde o hodně. Vítěz nadstavby jde přímo do finále. Pro oba kluby to navíc bude finální příprava na mezinárodní poháry, které je čekají příští týden.