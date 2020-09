Mladí „Satani“ pomohli Arrows do finále. Opět se postaví rekordním Drakům

Arrows Ostrava v semifinále přetlačili Kotlářku 2:1 na zápasy (3:4, 3:0, 13:4). Sourozenci Satoriovi sehráli v dramatické sérii jednu z klíčových rolí. Starší Ondřej (23 let), který v předešlé sezoně slavil s českou reprezentací historické zlato z mistrovství Evropy do 23 let a stabilně už patří i do seniorského výběru, odházel kompletní druhý zápas. Za stavu 0:1. Další prohra by znamenala stopku a postup Kotlářky do finále.

Ostravané doma vyhráli 3:0, Ondřej Satoria si v devíti směnách připsal 8 strike outů, nepustil jedinou metu zdarma. V ligové kariéře se tím přehoupnul přes jubilejních 450 strike outů (vyřazení pálkaře bez odpalu). „Na kopci má Ondra dlouhodobě výbornou formu,“ chválil hrající manažer Boris Bokaj.

Rozhodující duel v Praze pro změnu rozjel mladší ze sourozenců, dvacetiletý Matěj Satoria. V sedmi směnách povolil soupeřům jen tři body, pak ho prostřídali Martin Kubovčík a Marko Vykoukal. „První dva zápasy byly velice vyrovnané, roli hrál každý aut a každý hit,“ popisoval Matěj Satoria pro baseball.cz. „První porážka nás nepoložila, dokázali jsme se doma stmelit a vyhrát. Začátek posledního zápasu se mi nepovedl, hlavně Martin Mužík na mně seděl jak na židli. Ale naši pálkaři se postupně dostávali na mety a bylo otázkou času, kdy budeme skórovat.“

Pražané byli zklamaní. Věřili, že sérii mohou urvat. Martin Mužík stáhl v klíčovém duelu svými odpaly tři body, ale na výhru a postup do finále to nestačilo. „Nastoupili jsme na ně dobře, poté se hra vyrovnala, a postupně se na nás začali dotahovat. Naše pálka naopak vypnula,“ líčil Mužík. „Měli jsme běžce na metách, ale nebyli jsme schopni to dotáhnout do konce a stáhnout je pro body.“

Ostravané se do finále probili počtvrté za sebou. Přičemž poslední dva roky slavili mistrovský titul. V útoku na zlatý hattrick jim chtějí zabránit Draci Brno. Ti jsou s 21 mistrovskými tituly rekordmany české ligy. Ten poslední slavili v roce 2017, kdy porazili právě Arrows.

V základní části sice skončili Draci druzí za Arrows, ovšem v nadstavbě i play off jsou suverénní. Ve finiši sezony zatím ztratili jen dva zápasy v nadstavbě (s Hrochy Brno 2:3 a Tempem Praha 2:3). S Ostravou mají v sezoně výrazně plusovou bilanci (0:3, 6:3, 3:0, 6:0, 11:10). Bleskově zvládli i vyrovnané semifinále s Eagles (5:4, 7:5).

„Po první výhře jsme do Prahy přijeli v dobré pohodě, což se promítlo i do utkání, měli jsme ho plně pod kontrolou,“ pochvaloval si zkušený pálkař Tomáš Polanský pro baseball.cz. „Od začátku se nám dařilo a jsme tam, kde jsme chtěli být - ve finále.“ Czech Series 2020 startuje v Brně v pátek v 19 hodin.

PROGRAM FINÁLE

Pátek 11. září: Draci Brno - Arrows Ostrava (19, Městský baseballový stadion Brno)

Sobota 12. září: Arrows Ostrava - Draci Brno (19, Arrows Park Ostrava)

Pátek 18. září: Draci Brno - Arrows Ostrava (19, Brno)

případně

Sobota 19. září: Arrows Ostrava - Draci Brno (19, Ostrava)

Neděle 20. září: Draci Brno - Arrows Ostrava (19, Brno)

BASEBALLOVÉ TITULY

21 Draci Brno (1995-2010, 2012-14, 2016 a 2017)

3 Technika Brno (1993, 1994 a 2011)

2 Arrows Ostrava (2018 a 2019)

1 Kotlářka Praha (2015)

(bilance od roku 1993, kdy začala oficiální Česká baseballová extraliga)