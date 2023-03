První homerun v Japonsku! Chlup si teď splní sen: Už se nemůžu dočkat

PŘÍMO Z JAPONSKA | Říká se, že je to jeden z nejlepších pálkařů české historie. A Marek Chlup v posledním přípravném zápase před World Baseball Classic nikomu nedal argumenty se o to přít. V mači proti firemnímu týmu RJ Railways napálil první český homerun japonského pobytu a předvedl dominantní výkon. Ve středu už si poprvé zatrénuje ve slavném Tokiu Domu, kde v pátek Čechům začíná životní turnaj.

Prásknul do balonu, ten přelétl zadní pole a skončil až na tribuně stadionu Sun Marine v Mijazaki. Rána Marka Chlupa podtrhla vydařenou přípravu českého týmu před historickým startem na World Baseball Classic, šampionátu největších hvězd profesionálního baseballu.

Chlup během večera hned třikrát odpálil, čtyřikrát doběhl na domácí metu pro bod. A k tomu má ještě dva zářezy v ceněné statistice RBI, jež označuje body, kterým pálkař pomohl do domečku spoluhráčům na metách.

„Já se na pálce cítím dobře, vidím míč dobře, myslím si, že mám dobou formu,“ pochvaluje si Chlup. „Myslím si, že jsem měl obrovskou výhodu, že jsem sezonu začal už 1. února. Na univerzitě v Americe začíná sezona takhle brzo, přípravné zápasy jsem hrál už na začátku ledna. Já jsem uprostřed sezony. Tím se mi daří.“

Chlup těží ze svého působení na univerzitě v North Greenville v Jižní Karolíně. V poslední přípravě se ale dařilo i ostatním českým pálkařům, z nichž většina přes zimu trénovala v chladném Česku. Dohromady dali celkem jedenáct odpalů.

„My jsme všichni rádi, že se nám daří na pálce, ale nadhazovači nás zas tolik neprověřili, jak nás prověří na hlavním turnaji,“ hodnotil Chlup.

Opatrný zůstává i reprezentační trenér Pavel Chadim. Jeho tým čeká v pátečním úvodním zápase WBC proti Číně nebezpečný nadhazovač Alan Carter.

„Jsem spokojen, ale míče ještě nelítají přes 140 kilometrů v hodině. Číňani mají Cartera, který háže přes 92 majlí (148 kilometrů v hodině – pozn. red.). Dneska nás všichni nadhazovači neprověřili, ale každý trenér má radost, když pálkaři trefují míče,“ řekl Chadim.

Češi v Japonsku vyhráli tři ze čtyř přípravných zápasů. Poslední dva mače, které už probíhaly v oficiálním režimu MLB, vyhráli. V obou z nich se utkali s mužstvy z Industrial League, v níž nastupují většinou bývalí profesionální hráči nebo naopak mladí talenti, jsou zaměstnáváni firmami, ráno chodí do práce, odpoledne trénují a hrají baseball.

Češi porazili tým Umeda Gauken, který je složený z instruktorů autoškoly. Dnes porazili výběr místních železnic JR Railways. Právě tento tým v pondělí zdrtil 15:2 Austrálii, soupeře českého týmu ve skupině WBC.

„Já bych to moc nepřeceňoval, je to ovlivněno nasazením nadhazovačů. Je to hra malých čísel,“ vysvětlil Chadim.

Výprava se už ve středu přesouvá z Mijazaki do Tokia, kde si odpoledne poprvé zatrénuje v zastřešeném Tokio Domu pro 45 000 diváků. Právě tam od pátku do pondělí sehraje český tým čtyři zápasy své základní skupiny na věhlasném turnaji proti Číně, Japonsku, Koreji a Austrálii.

„Byl můj sen si v Tokiu Domu zatrénovat a někdy zahrát. Už se toho zápasu v pátek nemůžu dočkat,“ vyhlíží Chlup úvodní boj s Čínou.