Sogard: Máme silný tým, mohou se stát velké věci. S brýlemi skáče rybičky

Co jste tomu říkal?

„Jo, to je legrační, je tu pár kluků, kteří vypadají podobně, je tu pár lidí s brýlemi. Možná jim řeknu, ať se jdou příště podepsat místo mě….“ (směje se)

Vy jste kvůli brýlím slavný, opravdu vám nikdy při hře nevadily?

„Nikdy, i když s nimi skáču rybičky, slajduju, žádný pohyb není problém. Jednou na pálce se mi o ně míček otřel. Ale kromě toho fakt nic…“

Jak byste fanouškům v Česku popsal, co znamená hrát jedenáct let MLB?

„Je to síla. Byla to samozřejmě hlavně práce, profese, jíst, spát, hrát baseball, hodně tréninku po celý rok. Sezona je hodně dlouhá, hrajeme 162 zápasů, do toho jarní příprava. A po sezoně máme jen málo volna. Je to ale obrovská zkušenost, vidíte celou zemi, potkáte skvělé hráče, trenéry. Získal jsem zkušenosti, které můžu využít. Pomáhají mi stát se tím, kým jsem dnes. Byla to moc pěkná kariéra. Hodně jsem se naučil a teď to chci sdílet s Čechy a pomoct jim posutou jejich hru.“

Jak se vám zatím líbí v českém týmu?

„První věc, kterou jsem o týmu tady zjistil, že všichni mají stejný cíl, chtějí vyhrát každý zápas. A to je velká věc, když jsou všichni stejně nastavení. Jsem moc rád, že z nich tohle cítím.“

Jakou máte šanci na World Baseball Classic mezi všemi těmi hvězdami?

„Máme dobrou šanci, tým je silný, hraje dohromady jako tým. Dřív jsem hrával s individualitami, teď je to větší tým, to je síla baseballu. Dohromady máme stejný cíl a podporujeme se vzájemně, mohou se stát velké věci.“

Věřil byste si i na postup do čtvrtfinále?

„V baseballu je všechno možné, vzpomeňte si na první zápas v kvalifikaci, a co se pak stalo… (Češi na kvalifikačním turnaji drtivě prohráli první zápas se Španělskem, ale ve finále ho senzačně porazili – pozn. red.).“

V září se v Česku navíc hraje mistrovství Evropy, může to být přelomový rok českého baseballu?

„Země sleduje, jak si hráči vedou, děti na to koukají. Je to skvělá hra, mládež se ji naučí. Máme skvělé hráče, určitě to může hru zvednout.

Jaký tým má podle vás největší šanci WBC vyhrát?

„Japonsko je vždy favorit, navíc jsou tady doma, mají fanoušky, své hřiště, bude to velká výzva je porazit, bude to zábava hrát proti nejlepším. Čeká se, že vyhrají, ale v baseballu se může stát všechno. Dominikánci, Portoriko a USA mají skvělé hráče. Bude to vzrušující turnaj. Všichni nejlepší budou hrát, je to pro fanoušky možnost vidět nejlepší baseball.“