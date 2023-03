Baseball ONLINE: Česko - Austrálie. Národní tým má stále šanci na postup

Českou reprezentaci čeká na prestižním turnaji World Baseball Classic poslední zápas. V pondělí od 04:00 se střetnou s Austrálií. A národní tým má pořád o co hrát. Baseballisté mají před posledním utkáním jistotu, že skončí do čtvrtého místa ve skupině, takže se již kvalifikovali na příští WBC v roce 2026 a splnili svůj cíl. Teoreticky mají stále i šanci postoupit do čtvrtfinále. K tomu potřebují porazit Austrálii, případně se jim bude hodit porážka Číny s Koreou. ONLINE přenos sledujte na webu iSport.cz.