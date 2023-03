Bomba a obrat! USA na WBC zachránil grand slam, o finále hrají s Kubou

Tomuhle se říká tlak. V osmé směně visel stadion LoatDepot Park v Miami na Treu Turnerovi. Na pálce byl počtvrté a zatím netrefil ani „ň“, venezuelský nadhazovač Silvino Brancho měl k dobru dva striky, stačil ještě jeden a Turner by šel zřejmě už naposledy do dugoutu s nepořízenou. A to by ho zabolelo, protože americký tým zrovna prohrával 5:7.

Pak však Brancho poslal do vzduchu change up, nadhoz, který letí nejdřív rovně a pak zrádně padá. Turner si počkal na pravou chvíli a míček napálil tak, že přes levé pole doletěl až do druhého prstence jásajících tribun.

„Bavil jsem se sám se sebou. Říkal jsem si: Jsi na tohle dost dobrý,“ líčil Turner své myšlenky na pálce. „Moc jsem o tom nadhazovači nevěděl, pro mě to bylo o tom neudělat zbytečně moc. Bylo to o tom udělat správné rozhodnutí a prostě reagovat.“

Venezuela zatím na turnaji ani jednou neprohrála, když prosvištěla skupinou s favorizovanými týmy Dominikánské republiky a Portorika. Zápas s Amerikou se pro ni taky vyvíjel skvěle, protože z problémů nadhazovače Daniela Barda ve čtvrté směně vytěžila čtyři body. Když šel ale Turner na pálku, na metách už byli Tim Anderson, Pete Alonso a J.T. Realmuto. A Turnerův odpal zápas převrátil.

„Trea Turner tam přišel a s dvěma striky dal absolutní bombu,“ pochvaloval si americký trenér Mark DeRosa.

Tzv. grand slam, tedy home run při plných metách za čtyři doběhy najednou, předvedl na World Baseball Classic v americkém týmu naposledy David Wright v roce 2013. Američané už zápas dotáhli a mají tak stále šanci zopakovat triumf z posledního WBC v roce 2017. V noci na pondělí se v Miami střetnou s Kubou, v druhém semifinále se v noci na úterý utká Japonsko s Mexikem. Finále je na programu v noci na středu.