Ohtani vs. Kapitán Amerika. WBC skončí bitvou hvězdných spoluhráčů

Jako by se proti sobě postavili Cristiano Ronaldo a Leo Messi ve finále mistrovství světa někdy na společném vrcholu jejich kariér. Ve finále World Baseball Classic se střetnou dvě tváře MLB, které navíc sdílí společnou šatnu.

Mike Trout je jeden z nejlepších pálkařů na světě, lídr, kterému se přezdívá Kapitán Amerika. Ohtani je přírodní úkaz, japonský národní hrdina, který je schopen na nejvyšší světové úrovni hrát jako nadhazovač a zároveň pálit na pálce. Což je něco, co naposledy zvládal legendární Babe Ruth asi tak před sto lety.

Ohtani má navíc za sebou několik milých historek s českými hráči, s kterými se na WBC potkal v základní skupině. Od českého týmu dostal podepsaný dres a čepici, s kterou se ukázal na letišti v Miami po příletu na závěrečnou fázi turnaje.

„Samozřejmě je velký úspěch, že jsme se dostali do finále. Ale je obrovský rozdíl mezi prvním a druhým místem. Udělám všechno proto, abychom získali první místo,“ slíbil Ohtani.

Obě hvězdná mužstva prožila náročný turnaj. Pokud by Japonci i Američani vyhráli své základní skupiny, potkali by se už v semifinále. Jenže Američani se svou skupinou protrápili, prohráli s Mexikem a do play off šli z druhého místa. Tam zvládli těžké čtvrtfinále s Venezuelou, kde je v osmé směně zachránil grand slam Trey Turnera. Hrdina se pak ukázal i v semifinále s Kubou, kterou zdrtil dalšími dvěma homeruny.

Rozjetí Mexičané trápili i Japonce v semifinále, které končilo dobrodružnými událostmi. Japonci v sedmé směně prohrávali 0:3, ale vyrovnali tříbodovým homerunem Masataky Yoshidy. Po osmé směně ale zase vedli Mexičané a v dohrávce deváté směny byli Japonci u zdi.

„Už je to nějaký čas, kdy jsem zažil zápas o všechno, byla cítit atmosféra play off,“ uvedl Ohtani. „Samozřejmě jsme nemohli prohrát a chtěl jsem, abychom se v dugoutu radovali.“

Na kopci stál mexický nadhazovač Giovanny Gallegos a měl proti sobě tři nejlepší japonské pálkaře. Ohtani trefil dvoumetový odpal, Yoshida dostal metu zdarma a pustil za sebe pinch runnera Ukyo Shuta. A Munetaka Murakami opřel rozhodující míč o plot, což umožnilo Ohtanimu s Shutou doběhnout pro dva vítězné body.

Baseballový svět se teď těší na velké finále, v němž se proti sobě postaví dva kamarádi z Los Angeles. Jisté je, že Ohtani bude hrát na pálce jako tzv. suplující pálkař. Na nadhazovacím kopci zřejmě za Japonce začne Yu Darwish. Je však možné, že Ohtani půjde nadhazovat v průběhu zápasu.

„Není to jenom Mike Trout, je to sestava nabitá superhvězdami a velkými jmény. Těším se, že se jim postavíme. Pro japonský baseball je to velká věc,“ řekl Ohtani.