Baseballisté letí do Japonska. Potkají hvězdy, chtějí zápas se Samuraji

Nejdřív byli za exotické hrdiny, kteří se dostali na profesionální turnaj World Baseball Classic, přestože mají svá zaměstnání. Český baseballisté si pak na turnaji v Tokiu získali velký respekt svou hrou, gentlemanským vystupováním nebo odolností Willieho Eskaly, který zápas proti místním Samurajům dohrál poté, co dostal tvrdou ránu do kolene od nadhazovače Rokiho Sasakiho.

Japonci si český tým zamilovali. Během jara se začali japonští fanoušci objevovat na zápasech české extraligy, v červnu pak na All Star Game české extraligy dorazila dokonce delegace japonských podnikatelů.

„PO WBC v Tokiu vznikl velmi silný vztah mezi českým a japonským národním týmem. Diváci nás měli rádi jako Popelku, neprohráli jsme se Samuraji o strašně moc. A vztah trvá dál,“ vysvětluje reprezentační kouč Chadim, v civilu brněnský neurolog. „Byli jsme osloveni v současné době nejlepším japonským týmem. Mají velký zájem prohloubit tenhle most, naše přátelství, a pozvali nás do Japonska.“

Chadim, Mužík a Ercoli míří do Čiby na pozvání elitního týmu Lotte Mariners. Příští týden na jejich stadionu uvidí dva zápasy profesionální ligy NPB. Dostane se jim přivítání přímo na hřišti a Chadim předvede slavnostní nadhoz.

„Český baseball tam rezonuje, posílají štáby do České republiky na All Star Game nebo za Pavlem do ordinace, za hráči. O Čechy je v Japonsku zájem,“ vysvětluje Ercoli.

Reprezentační trenér se pak účastní diskuze v televizi Asahi, v níž se potká s trenérem japonského národního týmu Hideki Kurijamou.

„Setkání s Kurijamou je Pavlův sen. Když o tom začal básnit, vycítil jsem, že to je opravdu věc, kterou mu musím splnit,“ usmívá se Ercoli.

Jdeme si pro zlato, nižší ambice mít nemůžeme. Hlásí baseballisté před evropským šampionátem Video se připravuje ...

Chadim je obdivovatelem asijského baseballu a s Kurijamou už si krátce promluvil během březnového turnaje v Tokiu.

„Inspiruje mě, strašně rád bych se ho na spoustu věcí zeptal,“ uvedl Chadim.

S českými vyslanci se má potkat také hvězdný japonský nadhazovač Roki Sasaki. Ten prokázal reprezentačnímu týmu respekt už během WBC. Poté, co svou bombou o rychlosti 162 kilometrů v hodině trefil Eskalu, přišel do českého hotelu a na usmířenou přinesl dvě tašky plné sladkostí.

„Roki je největší hvězda celého týmu i celé ligy,“ říká Ercoli. „Nedávno se bohužel zranil. Je nám to líto, ale třeba pro nás bude mít aspoň víc času.“

Zdaleka však nepůjde jen o zdvořilostní návštěvu. Během cesty se bude i vyjednávat o další možné spolupráci mezi českým a japonským baseballem. Jednou z možností by mohly být cesty mladých prospektů ve věku od 18 do 23 let. Češi ale mají velký zájem i o samotné Samuraje, současný nejlepší tým světa.

„Já bych osobně strašně chtěl, abychom navázali spolupráci pro mládežnické celky. Můj tajný sen je, aby česká mužská reprezentace odehrála zápasy v Japonsku, nebo aby přijeli k nám, třeba na Pražský baseballový týden,“ uvedl Chadim.

„Navázání dlouhodobé spolupráce mezi japonským a českým baseballem je snem mnoha českých baseballistů. Máme skvělou příležitost učit se od té nejlepší baseballové země na světě. Chceme se učit od těch nejlepších a díky tomu posouvat český baseball dopředu,“ dodal Ercoli.

Další formou spolupráce by mohla být angažmá českých hráčů v japonském profesionálním systému. Mohli by získat smlouvu v některém z týmů nižší ligy, a pokud by se osvědčili, mohli by dostat šanci i v nejvyšší lize NPB. Mezi kandidáty jsou především Marek Chlup, hvězda amerických univerzit, a Martin Mužík, autor vítězného homerunu na WBC proti Číně.

„Když jsem dostal pozvání letět znovu do Japonska, neváhal jsem ani minutu. Zažil jsem tam asi nejlepší baseballový zážitek, který jsme mohli mít. Zanechali jsme v Japonsku výraznou českou stopu a já se těším na další interakci s japonskými fanoušky, kteří jsou nejlepší baseballoví fanoušci na světě,“ řekl Mužík.

CO ČEKÁ ČECHY V JAPONSKU