Chytit, nebo zemřít! Baseballový talent zavřel zápas neskutečným momentem

Hrálo se přes dvě hodiny na sedm směn, ale o všem rozhodl jediný moment. Český národní tým mohl v All Star Game zvrátit remízu, protože měl obsazené tři mety a na pálce Arnošta Dubového. Ten taky nadhoz Kanaďana Ryana Johnsona odpálil daleko do zadního pole. Jenže tam předvedl parádní akci mladík Jozek. Přiřítil se k míči a na poslední chvíli ho v pádu chytil do rukavice.

„Bylo to napínavé do konce a bylo to super. Šel jsem do or die a vyšlo to,“ usmíval se Jozek. „Byl to skvělý zápas, užil jsem si to. Skvělá atmosféra, hodně fanoušků. Bylo to super!“

Zatímco v Praze padaly v sobotu proudy vody, v Chocni temný mrak včas zašel a zápas se hrál za vysilujícího odpoledního vedra. Defenzivní bitvu načal až nezvyklý moment v páté směně, když jihoafrický nadhazovač extraligového výběru Brandon Smith udělal nelegální pohyb k první metě, z níž se před tím posunul Petr Zýma, protože ukradnul druhou metu. Rozhodčí tak reprezentaci přiznali tzv. balk a Vojtěch Menšík ze třetí mety bodoval.

„Nestává se to. My jsme hráli zpožděnou krádež a nadhazovač byl v takovém transu, že si ani nevšimnul, že se mu posunul běžec,“ usmíval se kouč národního týmu Pavel Chadim.

Zápas nakonec dospěl ke stavu 2:2, národní tým nevyužil několik šancí k rozhodnutí. Tu poslední mu sebral skvělý Jozkův skok.

„Tam je pikantní, že odpálil náš centrfield Arnošt Dubový a Pavel Jozek je možná budoucí centrfield národního týmu. Fandím mu,“ hodnotil Chadim výkon nejmladšího hráče na hřišti.

Třebíčského středního polaře čeká vrchol sezony koncem léta, protože reprezentační výběr do 18 let bude po osmi letech hrát na světovém šampionátu své věkové kategorie na Tchaj-wanu.

Národní mužstvo je v přípravě na podzimní mistrovství Evropy v Ostravě a Brně a důležitá zkouška ho čeká v závěru posledního červnového víkendu na tradičním Pražském baseballovém týdnu.

Na All Star Game v Chocni přišla víc než tisícovka fanoušků a viděli neuvěřitelný závěr exhibičního mače mezi reprezentací a výběrem hvězd extraligy







„Každý zápas je pro nás důležitý, zvlášť zápas proti dobrým nadhazovačům. Na Pražském baseballovém týdnu si zkusíme tu nelehkou úlohu postoupit ze čtyřčlenné skupiny. Hrajeme tři zápasy a jenom první dva jdou do finále. Je to pro nás dobrá zkouška,“ pochvaluje si Chadim.

Na hřišti Eagles v pražské Krči se český tým ve středu utká s výběrem Nového Jižního Walesu, ve čtvrtek nastoupí proti reprezentaci Rakouska a v pátek proti obhájcům vítězství Hakusch Globertrotters. V sobotu je pak na programu finálové utkání.

„Máme tam loňského vítěze, po letech australský výběr a Rakousko, sice papírově nejslabší, ale tým, s kterým začínáme na mistrovství Evropy. Ty zkušenosti se nám budou hodit,“ říká Chadim.

Kouč stále hledá cesty, jak tým vyladit před evropským šampionátem. Na pražském turnaji tým posílí elitní extraligoví nadhazovači Tomáš Ondra z Ostravy a Daniel Mráz z Techniky Brno. Posilou bude taky vnější polař Marek Chlup, jedna z opor mužstva z březnového World Baseball Classic, který se k týmu připojí po konci univerzitní sezony v North Greenville.

„Na Pražském baseballovém týdnu se objeví, v úterý bude k přípravnému utkání připraven,“ řekl Chadim.