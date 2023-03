Baseballista Schneider o práci hasiče i nadhazování. Jak čelit hvězdám MLB?

Když jsme za ním zavítali do stanice hasičského záchranného sboru v Olomouci, prozradil nám, čeho chtěl ve své sportovní kariéře dosáhnout. „Všichni jsme měli sen dostat se do Major League, to byl i můj sen, dostat šanci v Americe, alespoň to zkusit. Postupem času se cíle a mety měnily.“ Stal se členem reprezentace, ale od velkého úspěchu ho vždy pomyslný krůček dělil. Na vrchol kariéry dosáhl při loňské kvalifikaci, kde původně neměl vůbec být.

Na otázku, zda může využít zkušeností ze své práce v baseballovém životě, odpověděl, jak se vše hezky doplňuje. „U hasičů je to v podstatě týmový sport, vždycky máte aspoň jednoho člověka vedle sebe, na kterého se musíte, ale hlavně můžete spolehnout. U kterého víte, že když se něco pokazí, tak ten člověk vám může zachránit život, nebo vás zastoupit. A úplně stejně je to u baseballu.“

Zeptali jsme se ho, kde se vidí za deset let. „Myslím, že pokud se mi nic nestane, tak budu hasič a pořád budu hrát baseball. Nevím, na jaké úrovni, ale budu ho hrát, dokud budu moct chodit,“ dodal v úplném závěru rozhovoru a podtrhl tím, jak obrovský význam pro něj zvolený sport v životě má.

Co dalšího na sebe Martin Schneider ve videu prozradil?