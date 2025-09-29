Červenka jako Hašek v Naganu. Po zisku bronzu na ME ho srovnávají s legendami MLB
K přelomovému bronzu českých baseballistů na evropském šampionátu v Rotterdamu přispěl catcher Martin Červenka unikátním představením. Z devíti bodů zařídil sedm svými odpaly. A to zvedlo obočí baseballovému světu. „Červenka předvedl výkon, z něhož se rodí legendy,“ uvedl Michael Clair z webu profesionální ligy MLB.
Na podzim 2021 hrál Martin Červenka za Mets, za ty z půlmilionového města Syracuse z nejvyšší farmářské ligy Triple-A, kteří jsou záložním týmem slavných New York Mets z MLB. V Česku už měl v té době dávno status nejlepšího hráče v dějinách země. Měl za sebou víc než desetiletí cesty složitě prostupným systémem amerického baseballu. A právě tehdy se dostal na dosah startu v MLB. O tom, že se jeho životní sen aktivoval z limbu, se dozvěděl po jednom ze zápasů za Syracuse.
„Dohráli jsme zápas večer, přijel trenér, že jdu nahoru,“ vzpomínal.
Mets ho tehdy povolali kvůli zranění jejich prvního catchera Chance Sisca do Washingtonu, kde byli uprostřed série proti místním Nationals. Když dorazil, spát šel s vědomím, že druhý den možná odehraje svůj první zápas v MLB. Jenže se to nestalo. Sisco se dal dokupy a pro Červenku to byl konec velké šance.
MLB si muž s přezdívkou Barry podle rekordmana homerunů Barryho Bondse nikdy nezahrál. V současnosti už má svoji práci obchodního manažera a baseball hraje jako amatér. Stále však dokazuje, že je hráčem na úrovni profesionální ligy. V červenci při Pražském baseballovém týdnu předvedl proti italskému týmu do 23 let málo vídaný kousek zvaný homerun cycle – jednobodový, dvoubodový, tříbodový odpal i homerun při zaplněných metách, tedy grand slam.
Na mistrovství Evropy byl Červenka znovu lídrem týmu. V obranné sestavě jako catcher, což je klíčová pozice, z níž díky komunikaci s nadhazovačem a hráči na metách řídí celou defenzivu. Na pálce řádil. V semifinále s Itálií napálil dva homeruny. V zápase o bronz pak vzal celý tým na svá záda. Ve třetí směně dvoubodovým odpalem otočil skóre na 3:2. V osmé směně napálil na levé zadní pole obří homerun pro další dva body. V poslední směně stáhnul doublem domů tři běžce na metách.
Srovnání s legendami
Červenka z devíti českých bodů svými odpaly stáhnul, jak se v baseballové terminologii říká, sedm bodů. Tak vysoké číslo u statistiky stažených bodů, neboli RBI, je raritní. V MLB stojí rekord na dvanácti stažených dobězích.
„V baseballu jen zřídka vidíme lídra, který by táhnul svůj tým tak ojedinělě – na pálce i za domácí metou jako catcher,“ reagoval pro iSport americký novinář Michael Clair, který o příběhu českého baseballového týmu napsal knihu. „Červenkův výkon, kterým pomohl Čechům k první bronzové medaili v historii, si zaslouží zmínku ve spojitosti se třemi homeruny Reggieho Jacksona v jednom zápase Světové série a zálibou v dramatu Davida Ortize jako jeden z nejlepších pálkařských výkonů skvělé historie tohoto sportu.“
To už je silné kafe. Oba zmínění borci jsou legendami baseballu. Reggie Jackson se proslavil ve Světové sérii 1977, kdy zařídil New York Yankees rozhodující vítězství proti Dodgers třemi homeruny za sebou. Ve čtvrté, páté a osmé směně tehdy přišel na pálku a z prvního nadhozu vždy napálil homerun.
Ortiz, známý pod přezdívkou Big Papi, byl jedním z lídrů Boston Red Sox, kteří v roce 2004 vyhráli Světovou sérii po 86 letech, a získal s nimi ještě další dva tituly.
Červenka, česká legenda se světovým přesahem, je zároveň nesobecký lídr.
„Mě osobní statistiky vůbec nezajímají, vůbec mě netěší. Měl bych radši nula odpalů ze čtyř startů na pálce se čtyřmi strikeouty a vyhrál zápas. Soustředím se, abychom jako tým vyhrávali,“ řekl v Rotterdamu po semifinálové porážce s Itálií.
V zápase o bronz se za své slovo postavil výkonem, který vstoupil do legend. A ještě operlil jeho kariéru, která se zdá být bohatá.
„Ještě není úplně bohatá. Může být bohatší. Tohle je týmové, e to nádherný pocit pro celý český baseball,“ řekl Červenka. „Co se týče nároďáku, tak to patří k těm top třem čtyřem výsledkům, které jsem zažil. Ale doufám, že nás to nakopne a na příštím mistrovství budeme obhajovat alespoň bronz a doufám, že to bude o něco lepší.“