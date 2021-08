Czech Masters: úžasný Mrůzek a české maximum, vítěz si vzpomněl na Tigera

Poslední nedělní rundu kráčel Veerman po boku světové superstar Henrika Stensona a rozjetého Fina se slamákem na hlavě Tapia Pulkkanena. Byl třetím vzadu, přesto vyhrál.

Zlom nastal na zrádné čtrnácté jamce. Nepovedenou ránu poslal daleko za green do těžké promoklé trávy. Nutně potřeboval dokonalou přihrávku z brutální pozice zachránit par, aby stíhal tempo zbylých dvou kolegů. V tu chvíli si vybavil nejlepší rány ikonického Woodse.

„Vzpomněl jsem si na Tigera a jeho přihrávky z těžkých pozic. Pak jsem zahrál klíčový par,“ culil se. Se Stensonem a Pulkkanenem měli po jamce číslo čtrnáct stejné skóre, jenže na rozdíl od kolegů Veerman zůstal psychicky stabilní.

Švéd, vítěz The Open z roku 2016, trefil vodu na šestnáctce, druhý Seveřan na závěrečné osmnáctce. Cesta k vítězství se otevřela Američanovi. „Bylo to neskutečně napínavé, oba jsou skvělí hráči, hráli výborně. Nikdy jsem nebyl tak nervózní jako při přihrávce a patu na osmnáctce. Ale vyšlo to. Vůbec nedokážu vyjádřit, jak se cítím. Možná mi to dojde až ráno,“ pravil vítěz Czech Masters.

Podobné emoce si užíval také Filip Mrůzek, který skončil dělený dvanáctý a zaznamenal nejlepší český výsledek na European Tour. Ve finálovém kole předvedl strhující show.

Zahrál pět birdie, ani jednou nechyboval a díky celkovému skóre -8 vylepšil o jedno místo dosavadní české maximum Ondřeje Liesera z loňského turnaje v rakouském Ramsau, který byl společnou akcí European a Challenge Tour.

Lieser se na Czech Masters po prvním kole dělil o třetí místo, ale další tři kola zahrál nad par a výsledek +3 znamenal dělené 60. místo. Matyáš Zapletal obsadil 67. příčku. Aleš Kořínek trefil v závěrečném kole eso, ale celkově byl sedmdesátý.

Golfový turnaj D+D Real Czech Masters série European Tour ve Vysokém Újezdu na Berounsku (par 72, dotace 1 milion eur):

1. Veerman (USA) 273 (71+66+68+68), 2. Pulkkanen (Fin.) 275 (68+69+66+72) a Crocker (USA) 275 (68+67+70+70), 4. Stenson (Švéd.) 276 (67+69+69+71) a Peterson (USA) 276 (68+70+68+70), 6. Burmester (JAR) 278 (68+69+72+69), ...12. Mrůzek 280 (72+71+70+67), 60. Lieser 291 (68+75+73+75), 67. Zapletal 295 (72+72+74+77), 70. Kořínek (všichni ČR) 296 (74+68+80+74).