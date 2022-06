Golfové US Open ovládl Angličan Fitzpatrick, Nelly Kordová druhá

Zklamaný Will Zaratoris po té, co nevyužil šanci dotáhnout vítězného Fitzpatricka • Reuters

Vítězem golfového US Open se stal Angličan Matt Fitzpatrick a získal první titul z turnaje kategorie major i premiérový triumf z americké PGA Tour. Sedmadvacetiletý hráč zvítězil na hřišti v Brookline, kde v roce 2013 slavil výhru na amatérském US Open. O jednu ránu porazil světovou jedničku Scottieho Schefflera a dalšího Američana Willa Zalatorise, který skončil druhý na majoru už potřetí za poslední dva roky.

„Cítím se nadpozemsky,“ radoval se Fitzpatrick. „Je to klišé, ale o tomhle odmalička sníte. Jo, a když už jsem toho dosáhl, tak zítra můžu odejít jako šťastný muž do důchodu,“ řekl s úsměvem.

Fitzpatrick rozhodl vyrovnaný boj se Schefflerem a Zalatorisem birdie na patnácté jamce a skvělou ránu předvedl i na závěr. Na osmnáctce trefil green ze 140 metrů z fairwayového bunkeru (písku) a zahrál par, což mu pomohlo k zisku zlaté medaile Jacka Nicklause. „Byla to jedna z mých nejlepších ran,“ řekl. Zalatoris si mohl vynutit play off, ale pat na birdie z pěti metrů neproměnil.

Za titul s celkovým skóre šesti ran pod par získal Fitzpatrick odměnu 3,15 milionu dolarů, v přepočtu asi 74 milionů korun. Výhru oslavil v objetí s plačícími rodiči a mladším bratrem Alexem.

Fitzpatrick naplnil očekávání jako jeden z talentů. „Já to tak necítil, i když kolem sebe jsem to samozřejmě pociťoval, ale v současnosti hraje tolik skvělých golfistů,“ řekl rodák ze Sheffieldu žijící i na Floridě. Přiznal, že mu k majoru pomohl amatérský titul. „Cítil jsem se tady pohodlně a věděl jsem, jak kde zahrát, kde chybovat. Jsem nadšený, že jsem tady zůstal neporažen.“

Poprvé z titulu na majoru se radoval i jeho caddie. Billy Foster nosí hole přes třicet let a pomáhal mimo jiné Angličanovi Leemu Westwoodovi, spolupracoval se Španěly Sevem Ballasterosem a Sergiem Garcíou a párkrát i s Tigerem Woodsem, ale uspěl až nyní. „Párkrát už jsem byl blízko a zažil srdcervoucí zklamání (s Westwoodem a Thomasem Björnem). Říkal jsem si, že nemám za krkem opici ale gorilu. Je to obrovská úleva a radost,“ řekl.

Zalatoris nezačal finále nejlépe, ale zpět do hry se vrátil čtyřmi birdie od šesté do jedenácté jamky. „Bojoval jsem jako blázen,“ popisoval Američan. Nakonec ale neuspěl a ocenil ránu Fitzpatricka na osmnáctce. „Zapíše se nejspíše do historie US Open. Když jsem šel kolem a viděl, jak míček leží, tak jsem si říkal, že to bude těžké. A on zahrál neuvěřitelně,“ řekl Zalatoris.

Letošní vítěz Masters Scheffler naopak parádně začal. Na prvních šesti jamkách zapsal čtyři bidrie a útočil na pátý titul v sezoně. „Byl to jeden z těch dnů, kdy se dostanete do pozice, že můžete vyhrát, ale pár věcí jsem pak měl udělat jinak. Musím o tom přemýšlet,“ řekl Scheffler.

Fitzpatrick vítězstvím navázal na krajana Justina Rose, který US Open vyhrál v roce 2013. A Evropan uspěl v zámoří podruhé za sebou, loni se radoval Španěl Jon Rahm.

Rahm pokazil finálové kolo a obsadil dělené 12. místo. Pod par se tradičně na US Open dostala celkově jen hrstka hráčů, tentokrát devět. Mezi nimi i čtvrtý Hideki Macujama z Japonska a na děleném pátém místě Rory McIlroy se Severního Irska a Američan Collin Morikawa.

Nelly Kordová těsně druhá

Golfistka Nelly Kordová skončila druhá na turnaji LPGA v Belmontu poté, co neuspěla v rozstřelu o vítězství. Olympijská šampionka z Tokia vypadla v play off na první dodatečné jamce a nepovedlo se jí obhájit loňské prvenství. Vítězkou se stala jiná Američanka Jennifer Kupchová, která díky birdie na druhé přidané jamce porazila Irku Leonu Maguireovou. Všechny tři hráčky měly po čtyřech kolech Meijer LPGA Classic skóre -18.

Kordová hrála druhý turnaj po čtyřměsíční pauze, v níž se léčila s krevní sraženinou v ruce, kvůli které musela podstoupit operaci. "Někdy to vyjde, někdy ne. Kdybyste mi před těmi pár měsíci, když jsem byla na pohotovosti, řekli, že tady teď budu, byla bych přešťastná," uvedla třiadvacetiletá dcera bývalého českého tenisty Petra Kordy.

O dva roky starší Kupchová si připsala druhé vítězství v sezoně i v kariéře po dubnovém triumfu na prvním letošním majoru Chevron Championship. "Bylo to těsné. Jsem hrdá na to, že jsem to zvládla v konkurenci těchhle hráček. Byl to velký boj až do konce," řekla.

US Open, golfový turnaj kategorie major v Brookline (par 70, dotace 12,5 milionu dolarů):

1. Fitzpatrick (Angl.) 274 (68+70+68+68), 2. Scheffler 275 (70+67+71+67), Zalatoris (oba USA) 275 (69+7067+69), 4. Macujama (Jap.) 277 (70+70+72+65), 5. McIlroy (Sev. Ir.) 278 (67+69+73+69), Morikawa 278 (69+66+77+66), 7. Bradley 279 (70+69+69+71), McCarthy (všichni USA) 279 (73+70+68+68), Hadwin (Kan.) 279 (66+72+70+71).

Golfový turnaj žen Meijer LPGA Classic v Belmontu (par 72, dotace 2,5 milionu dolarů):

1. Kupchová 270 (63+67+69+71) - v rozstřelu na 2. jamce, 2. N. Kordová (obě USA) 270 (67+65+66+72), Maguireová (Ir.) 270 (69+68+68+65), 4. Koová (N. Zél.) 271 (70+68+65+68), 5. Cigandaová (Šp.) 272 (68+65+72+67), J. Kordová 272 (68+68+69+67), Thompsonová (obě USA) 272 (65+69+68+70), Tchitikulová (Thaj.) 272 (68+69+67+68).