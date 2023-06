Domácí golfové hvězdy nezačaly v Berouně dobře, vede Angličanka Dawsonová

O místo na konci třetí desítky pořadí se se skóre +1 dělí mimo jiné Kateřina Vlašínová a amatérky Patricie Macková a Denisa Vodičková. Melichová i kvůli double bogey na deváté jamce následuje na 46. místě společně s Terezou Meleckou.

Spilková jako obhájkyně druhého místa a čtvrtá žena letošního žebříčku Race to Costa zahrála od čtvrté jamky tři bogey za sebou, Napoleaová se dopustila double bogey na šestnáctce. Spolu s nimi se o 61. příčku dělí také nejlepší hráčka loňského ročníku druhé nejvyšší evropské série LETAS Sára Kousková i amatérka Miriam Barcalová.

Dawsonová zahrála 68 ran (-4) a vede o jeden úder před kvartetem pronásledovatelek. Mezi nimi je i Španělka Ana Peláezová, jež je coby druhá žena sezonního pořadí nejvýše postavenou hráčkou ve startovním poli čítajícím 132 hráček.

Czech Ladies Open se hraje s dotací 300 000 eur a v sobotním druhém kole se rozhodne o účastnicích nedělního finále.

Golfový turnaj žen Tipsport Czech Ladies Open evropského okruhu Ladies European Tour v Berouně (par 72, dotace 300.000 eur) - po 1. kole:

1. Dawsonová (Angl.) 68, 2. Herbinová (Fr.), Peláezová (Šp.), Wikströmová (Fin.) a Dagarová (Indie), ...28. m.j. Macková (am.), Vodičková (am.), Vlašínová všechny 73, 46. m.j. Melecká, Melichová obě 74, 61. Barcalová (am.), Kousková, Napoleaová, Davidson Spilková všechny 75, 88. Váňová 76, 102. Burdová (am.), T. Koželuhová obě 77, 107. Váchová (am.), Saint Germain (am.) obě 78, 131. E. Koželuhová (všechny ČR) 84.