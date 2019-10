MS rugby 2019 | Střet NEJ favoritů už ve čtvrtfinále: All Blacks čeká hrozba v zeleném | iSport.cz

Rory Best do toho dá všechno. Pro velkého kapitána zelených to může být loučení s reprezentační kariérou. Sedmatřicetiletý válečník, kterému se při týmové hymně Ireland's Call občas lesknou oči, ale teď ještě nechce končit.

„Všechno je to o sobotě. O tom, který z týmů dovede líp naplnit svůj hrací plán a vyrovná se s tlakem vyřazovacího ragby. Myslím, že jsme v dobré pozici,“ řekl Best Guardianu.

Jak se to vezme. Když světový šampionát před měsícem začínal, Irové do něj vstupovali jako lídři světového žebříčku. V prvním zápase rozdrtili nebohé Skoty a jejich budoucnost turnaji rostla na sytě zelených nivách. Jenže pak přišla šokující prohra s domácím Japonskem. A hle, už čtvrtfinále (Kompletní program ZDE>>>) vidí střet dvou z největších favoritů. Irsko jde na All Blacks.

„Jsou houževnatí,“ ví novozélandský kouč Steve Hansen. „Hrají velmi organizovaně a vědí, v čem jsou dobří. Moc neuhýbají ze svého scénáře. Je to tým, který vám svými chybami moc příležitostí nenabídne.“

Jsou to právě Irové, kteří v posledních letech dokázali, že ani slovutní All Blacks nejsou nedotknutelní. Před třemi lety je porazili vůbec poprvé v historii a na Soldier Field v Chicagu je senzačně zničili 40:29. Vloni v listopadu je poprvé porazili i doma v Dublinu. Irská šance je v pevné a fyzické obraně. Za celý japonský šampionát dostali jen dvě pětky. A hráči budou mít v hlavách nedávné triumfy.

„Proti Novému Zélandu nemůžete jít s tím, že budete hrát druhé housle,“ upozorňuje Joe Schmidt, kouč Irů, rodilý Novozélaďan s irským občanstvím. „Potřebujete víru, akumulaci zkušeností dřívějších úspěchů, které vytvoří sebedůvěru. Poté, co jsme je porazili dvakrát během tří let, víme, že je nepřekvapíme. Oni moc dobře vědí, jak hrajeme, a čemu budou čelit.“

Tam, kde mluví Schmidt o potřebě zkušeností, Steve Hansen volí opačnou strategii. Svůj útok zaplnil borci s minimem reprezentačních startů. Patří mezi ně křídla George Bridge a Sevu Reece, tříčtvrtka Jack Goodhue i útoková spojka Richie Mo’unga.

„Irsko má velmi dobrý tým, ale aby porazilo All Blacks, muselo by předvést výjimečný výkon,“ míní propagátor ragby Karel Ševčík. „Nehrají v oslnivé formě, což ukázal zápas proti Japonsku. Irové asi budou muset zabrat. I All Blacks můžou mít špatný den, ale myslím, že přes All Blacks postoupí.