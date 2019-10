Program play-off MS v ragby: pavouk čtvrtfinále, semifinále a finále | iSport.cz

Jihoafrická radost. Springboks postoupili do čtvrtfinále • Reuters

Jde do tuhého! Na MS v ragby 2019 se o víkendu rozhodne, kdo bude dál moci snít o medaili, a kdo se bude poroučet domů. Ve čtvrtfinále MS na sebe narazí třeba rivalové Anglie a Austrálie či favorizovaní All Blacks proti světovým jedničkám z Irska. Jak vidí jednotlivé zápasy Karel Ševčík?

Program čtvrtfinále MS v ragby 2019

SOBOTA 19. října

9.15 Anglie - Austrálie (Óita)

Zápas jako hrom. Angličané vypadali v základní skupině skvěle, zatímco Australané nestačili na Wales. Pikantní střet je to především pro oba trenéry. Koučové Eddie Jones a Michael Cheika pocházejí ze sydneyského klubu Randwick.

Očima Karla Ševčíka (hlavní trenér Ragbyové akademie Yvese Perrota): „Nedokážu vůbec tipnout, jak to dopadne. Jsou to dva vyrovnaní soupeři. Argentina nedonutila Angličany předvést všechno, o zápas s Francií jsme přišli kvůli tajfunu. Angličani jsou favoritem. Austrálie má skalp Nového Zélandu před mistrovstvím světa, ale neustále mění základní sestavu.“

12.15 Nový Zéland - Irsko (Tokio)

Další střet těžkých vah. Irové na šampionátu zatím zklamali, senzačně podlehli Japonsku. Proti All Blacks ale budou hrát jako o život podpoření vzpomínkami na dvě vítězství z posledních třech zápasů.

Očima Karla Ševčíka: „V zápase All Blacks s Iry bych rád fandil evropskému týmu, i když na úkor největšího favorita, největší značky ragby. Ale myslím, že All Blacks se naučili hrát velké zápasy a zvládnou to. Pevně doufám, že dojde k pěknému, vyrovnanému ragby.“

NEDĚLE 20. října

9.15 Wales - Francie (Óita)

Velšští Dragons v základní skupině porazili Austrálii, ale utrpěli několik zranění. Na čtvrtfinále jsou opory zpět, včetně útokové spojky Dana Biggara. Francouzi sehráli výborný zápas s Argentinou a můžou být nebezpeční.

Očima Karla Ševčíka: „Já mám rád Francouze. Na MS od nich nikdo nic nečekal, připravují se na domácí šampionát za čtyři roky. Můžou překvapit, hrají proti týmu, který znají. V psychologickém problému bude Wales, bude muset něco vymyslet. Rozhodne střídačka, věřím Francouzům.“

12.15 Japonsko - Jižní Afrika (Tokio)

Velká odveta za „zázrak z Brightonu“, na minulém MS Japonci způsobili šok, když Springboks porazili v základní skupině. Tentokrát Brave Blossoms porazili i Iry a Skoty a usilují o další senzaci. Přestože s Jižní Afrikou v generálce na MS výrazně prohráli.

Očima Karla Ševčíka: „Jižní Afrika nedávno Japonce porazila, ale musí si uvědomit, že nedávno porazili dva velké aspiranty. Navíc jsou v domácím prostředí. Je tam perfektní atmosféra. Může se stát, že Japonce Afrika strašně pokoří, ale můžou ji i trápit a Jihoafričané můžou i prohrát.“

Program play off MS v ragby 2019

Čtvrtfinále MS v ragby 2019

19.10. 9:15 Anglie - Austrálie ONLINE >> Óita ČT sport 19.10. 12:15 Nový Zéland - Irsko ONLINE >> Tokio ČT sport 20.10. 9:15 Wales - Francie ONLINE >> Óita ČT sport 20.10. 12:15 Japonsko - Jižní Afrika ONLINE >> Tokio ČT sport

Semifinále MS v ragby 2019

26.10. 10:00 vítěz čtvrtfinále 1 - vítěz čtvrtfinále 2 Jokohama ČT sport 27.10. 10:00 vítěz čtvrtfinále 3 - vítěz čtvrtfinále 4 Jokohama ČT sport

Finále a utkání o 3. místo

1.11. 10:00 utkání o 3. místo Čófu ČT sport 2.11. 10:00 finále Jokohama ČT sport

