Praly se s kluky, prodávaly rande. Ragbistky teď hrají o Paříž

PŘÍMO Z POLSKA | Dva zápasy, dvě suverénní výhry. Ženská reprezentace v ragbyových sedmičkách v úvodu Evropských her potvrdila strmý výkonnostní vzestup. Má už jistý postup do play off, v kterém je lákavá cena – buď přímý postup na OH do Paříže, nebo aspoň do olympijské kvalifikace. „Cílí se spíš na Los Angeles, ale proč to nezkusit a trochu pozlobit ragbyové velmoci,“ usmívá se kapitánka Jana Urbanová.

Na fotbalové Letné to byla v minulé sezoně převratná novinka, ragbyové družstvo kouče Víta Chalupy ale je na hodnotící kolečka po zápasech zvyklé. Na stadionu Henryka Reymana, kde běžně hraje Wisla Krakov, si ho se svými hráčkami uspořádalo přímo v mixzoně.

„To je úplně běžná, dlouhodobá věc. Je to turnaj, my potřebujeme hned nahodit hlavy na další zápas. Ideální příležitost hned přepnout,“ vysvětloval Chalupa.

Jeho hráčky na úvod rozdrtily Itálii 28:5, potom při skóre 31:0 rozdrtily i Norsko a na Evropských hrách jsou rázem ve čtvrtfinále. Je to další krok v úspěšném tažení týmu, který jde v poslední době hodně nahoru. Vloni si poprvé zahrál při mistrovství Evropy divizi Championship Series. Na jaře se zúčastnil kvalifikačního turnaje o účast v prestižní Světové sérii, v němž vybojoval například remízu s Jižní Afrikou.

Situace ženské reprezentace se v poslední době zásadně změnila. Před pár lety ještě hráčky prodávaly rande, aby si vydělaly na cestovní náklady patnáctkového týmu. Teď už je ale sedmičkové družstvo součástí projektu Národní sportovní agentury, která posílá bohaté dotace ženským reprezentacím v olympijských sportech.

„Určitě, je to na velkém vzestupu, i díky finančním dotacím. Snad se budeme zlepšovat a třeba si jednou zahrajeme na olympiádě,“ řekla kopáčka Julie Doležilová. „Určitě se to projevuje úrovní v zápasech i trénincích. Máme profesionálnější přístup, různé profesionální trenéry. Schází se nás víc, je to celkově velký boom se vším.“

Reprezentace si teď může dovolit zahraniční kempy. Vloni v Dubaji hráčky viděly zápasy Světové série. Zlepšilo se i zdravotní zabezpečení, na Evropských hrách má družstvo k dispozici dvě fyzioterapeutky.

„Můžeme hráčkám, protože jsou amatérky, nabídnout zdravotní péči. Mají možnost regenerovat. Ragby je kontaktní sport, je důležité dát se do kupy,“ líčí Chalupa. „Můžeme jezdit na turnaje, kde se člověk potýká se soupeři, to vás posouvá nejvíc.“

Na hřišti se cení především rychlost a dynamika. Kontaktů je méně než v patnáctkovém ragby, pořád jde ale o tvrdý sport.

„Mám dva bráchy, doma jsem se dost často prala, mě ten kontakt prostě baví,“ říká s úsměvem Doležilová. „Je to hlavně o vášni a motivaci. Je za tím i talent, ale je to hlavně o práci na hřišti, trénincích navíc. Ragby je takové, že se uplatní všechny hráčky. Ať jste velká, malá, silná, slabá, rychlá, pomalá. Spíš je to o motivaci a chtít to dělat.“

V Krakově má ženský tým šanci zabojovat minimálně o šanci na olympiádu. Na OH do Paříže postoupí z turnaje přímo vítěz, další dva týmy půjdou do kvalifikace.

„Určitě je to pro nás všechny sen, na takové turnaje vůbec nejsme zvyklé, ještě si na tuhle úroveň zvykáme. Ale už vloni i letos jsme v zápasech ukázaly, že do té nejvyšší ligy patříme. Fajn by bylo vyhrát čtvrtfinále,“ plánuje Doležilová.

První velkou zkouškou bude už v dnešním dopoledním posledním zápase základní skupiny souboj s favorizovanou Velkou Británií.

„Vloni jsme na kvalifikaci na mistrovství světa hráli s Anglií, dvě minuty před koncem jsme prohrávali o dva body a stačilo položit pětku,“ vzpomíná Chalupa. „Sice jsme prohráli, ale měli jsme z toho velkou radost. Teď je čas potrápit Velkou Británii.“

RAGBY NA EVROSPKÝCH HRÁCH

MUŽI

Česko-Gruzie 14:17

Česko-Španělsko

ŽENY

Česko-Itálie 28:5

Česko-Norsko 31:0