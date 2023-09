Start MS v ragby očima experta: přísná červená i jiný pohled na simulování

Očima Brabce: All Blacks scházela disciplína. Co říká na simulování? • FOTO: Koláž iSport.cz Velká show začala a světový šampionát v ragby se během úvodních tří dnů rozjel naplno. Novozélandští All Blacks poprvé v historii ztratili zápas v základní skupině a na turnaji jim hrozí problematická budoucnost. Své povinnosti patronů si splnili princ z Walesu i jeho manželka. Řešili se i rozhodčí a případ „fotbalového chování“. Události úvodu šampionátu hodnotí Antonín Brabec, manažer vzdělávání ragbyové unie.

PORÁŽKA ALL BLACKS Nový Zéland v úvodním hitu turnaje prohrál s domácí Francií 13:27, což je jejich historická porážka v základní skupině a zároveň nejvyšší debakl v dějinách MS. Teď musí porazit lepšící se Italy, aby postoupil do čtvrtfinále. Tam je však s největší pravděpodobností čeká jeden z favoritů. Očima Brabce:

„Myslím, že byla chyba nasadit levou tříčtvrtku Lienerta-Browna, který se vrací do zranění. All Blacks moc chybovali, scházela jim disciplína a inkasovali z trestných kopů od skvělého kopáče Thomase Ramose. Jejich zápas s Itálií bude zajímavý, ale postoupí. Narazí buď na Jižní Afriku, nebo na Irsko. Někdo z favoritů skončí.“

OSLABENÍ ANGLIČANÉ Angličané vypadli v přípravě z formy, proti Argentině však předvedli heroický výkon a zvítězili, ačkoli většinu zápasu hráli v oslabení o vyloučeného Toma Curryho. Všech 27 bodů nakopala útoková spojka George Ford. Očima Brabce:

„Od Forda to byl skvělý výkon. Pětka je za pět bodů, ale zase se ukázalo, jak je dobrý kopáč důležitý. Argentinci si v patnácti proti čtrnácti asi mysleli, že jim to všechno půjde samo, jenže Angličany oslabení naopak semklo. Teď budou silní, může se stát, že se dostanou až do finále.“ Anglie porazila Argentinu díky kopům George Forda • Foto Reuters

ORANŽOVÁ KARTA Fotbalová latina o oranžové kartě už je v ragby v pravidlech. Angličan Tom Curry dostal za střet hlavou s Juanem Curzem Malliou žlutou kartu a šel si na deset minut sednout. Na základě pravidla o oranžové kartě se však zákrok přezkoumal a Curry byl pak vyloučen. V dalším zápase ale sudí přešel podobný zákrok Jihoafričana Jesseho Kriela na Jacka Dempseyho. Očima Brabce:

„Problém je, že to není konzistentní, jednou se to posoudí takhle, jindy jinak. To mi trochu vadí. Myslím, že ta červená karta byla hodně přísná. Ragby je kontaktní sport, ke kolizím běžně dochází. Hráči na postech rváčků hrají na hranici tak, aby zastavili, případně zpomalili soupeře.“ Tom Curry obdržel červenou kartu • Foto Reuters

KATE A WILLIAM Catherine, princezna z Walesu, se v zářivě bílých šatech ukázala v Marseille na zápase Angličanů s Argentinou a splnila svou povinnost oficiální ambasadorky týmu, v které vloni nahradila prince Harryho. Princ William zase jako ambasador Walesu nemohl chybět v Bordeaux na utkání svého týmu s Fidži. Očima Brabce:

„Je to fajn tradice. Královská rodina je ambasadorem hodně sportů, anglosaský svět je na tom založený. Je hezké, že se královská rodina šampionátu účastní.“ Kate a William během zápasu Anglie - Argentina • Foto twitter.com

FOTBALOVÉ CHOVÁNÍ Velšan Gareth Davies to schytal na sociálních sítích poté, co podle mnohých trochu přehrál důsledky srážky se Selestinem Ravutaumadou z Fidži. „Tohle není fotbal!“ kritizoval ho jeden z fanoušků. Očima Brabce:

„Vysoká skládka to byla, byl evidentně složený přes krk, zůstal ležet. Nebral bych to jako fotbalové chování. Když někdo chce udělat, že je faul, předvede divadelní gesto, ragbyová komunita to hodně nelibě nese a dá to člověku najevo. Z principu se to nedělá.“ Gareth Davies v akci • Foto ČTK / AP / Themba Hadebe