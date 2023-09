Ronaldova oslava proti Portugalcům? Nosím jeho boxerky, vysvětlil Velšan

Rees-Zammit se do brankoviště dostal v osmé minutě víkendového mače v Nice, a poté co položil balon stihnul předvést Ronaldovo gesto, ještě než mu přišli poblahopřát spoluhráči.

„Cristiano Ronaldo je můj nejoblíbenější hráč. Nosím jeho boxerky a oblékám se jako on. A napadlo mě, proč bych neslavil jako on,“ vysvětloval po zápase.

V rozhovoru pro Sky Sport navíc vysvětlil, že ho k napodobení Ronaldovy oslavy vyhecovali kamarádi.

„Jsou to obrovští fotbaloví fanoušci, fandí Manchesteru United. A řekli mi, že kdybych skóroval proti Portugalsku, s kterým nehrajeme často, jestli bych udělal Ronaldovu oslavu. Skóroval jsem a udělal jsem to,“ usmíval se Rees-Zammit.

Mladý Velšan Ronaldovu oslavu zvládnul předvést se vším všudy. Vyskočil do vzduchu, v polovině otočky zastavil, zkřížil ruce ve vzduchu, dopadl do rozkročených nohou, dokončil gesto rukama a navíc zakřičel slavné „siuuu“. V portugalštině to znamená jednocuché: „Jóóó!“

A co nato portugalští fanoušci.

„To nevím, ale slyšel jsem z publika, jak křičí ´siuuu´, což bylo fajn,“ usmál se Rees-Zammit.

Ronaldo se podobných poct od ostatních sportovců občas dočká. V roce 2019 ho napodobil srbský reprezentant Marko Grujič poté, co v dresu Herthy Berlín skóroval v bundeslize proti Schalke.

„Byly to čisté emoce. Nemohl jsem to kontrolovat, prostě se to stalo. K Ronaldovi vzhlížím. Je pro mě vzorem, protože je posedlý tvrdou prací a chce se pořád zlepšovat,“ řekl tehdy Grujič Bildu.

Reesova-Zammitova pětka pomohla Walesu k vítězství 28:8. Draci po dvou zápasech vedou skupinu C, kterou řádně zamotala víkendová výhra Fidži nad Austrálií.