All Blacks vs. noční můra: vzpomínky na potupu, kemp navštívil šampion

Byla to jedna z nejhorších porážek All Blacks v historii. Vzpomínky na trudný zážitek v semifinálovém zápase mistrovství světa 2019 proti Anglii dodnes fanoušky ragbyového Nového Zélandu drásají. „Vím, že jsou to čtyři roky, ale pořád se díváme zpátky a přemýšlíme, co jsme se tehdy naučili a ujistili se, že už se to znovu nestane,“ řekl Anton Lienert-Brown, novozélandská tříčtvrtka, před pátečním semifinále proti Argentině (21.00, PP ČT sport).

Do kempu All Blacks v minulých dnech dorazilo velké jméno. Dan Carter, muž zlatého finále z roku 2015, kdy Nový Zéland naposledy získal titul světových šampionů, přišel povzbudit své následovníky.

„Nemohli jsme ale k němu moc blízko. Dan měl na sobě krásné krémové sako a my všichni jsme byli špinaví, takže jsme ho nemohli obejmout. On se taky snažil moc neušpinit, takže jsme si udržovali odstup. Ale byli jsme rádi, že jsme ho tam měli,“ líčil s úsměvem novozélandský kouč Ian Foster.

Hrdina posledního vítězného týmu All Blacks se na tréninku zjevil v týdnu před semifinálovým střetem s Argentinou. Pro Nový Zéland reprezentuje mnohem příjemnější vzpomínky, než ty z roku 2019. Tehdy jeho tým v semifinále MS v Japonsku rozsekala Anglie kouče Eddieho Jonese.

Pro All Blacks to znamenalo první porážku na šampionátu po dvanácti letech a nadšenou ragbyovou zemi to uvrhlo do těžké deprese. Kouč Steve Hansen dokonce tehdy na tiskovce vyzval kritického novináře na ´ragbyové vyučování´ za dveře.

„Zkušenost z roku 2019 nás hodně naučila. Máme v týmu několik fantastických lídrů, kteří tam tehdy byli, a ta porážka je motivuje,“ řekl Lienert-Brown.

Codie Taylor, Sam Whitelock, Scott i Beauden Barrettové, Aaron Smith, Richie Mo´unga, Brodie Retalick i Lienert-Brown, který v pátek začne na lavičce, tu potupu zažili.

Tentokrát ale Nový Zéland jde do zápasu jako jasný favorit. Před týdnem srazil z trůnu dosavadní světové jedničky z Irska a v boji o finále proti němu trochu překvapivě stojí Argentina, která se po bloudění základní skupinou probudila ve čtvrtfinále s Walesem.

„V tomhle semifinále jsou dva týmy. Vyhrát může každý z nich. K Argentině máme velký respekt. Nežijeme výsledky z minulosti. Mistrovství světa je o současnosti, o tom, který tým bude lepší v daný večer,“ řekl Foster.

Argentina bude mít na Stade de France podporu fanatických fanoušků, kteří ji zpěvnými chorály podporují na mundialu v každém zápase. Jsou outsideři. Můžou ale vzpomínat na to, že All Blacks v roce 2020 i vloni porazili.

„Nový Zéland je v ragby značkou kvality. Historie nemluví v náš prospěch, ale jsme tu proto, abychom to změnili. V pátek máme šanci a budeme připraveni,“ řekl Michael Cheika, kouč Argentiny.

Kapitán jeho týmu Julian Montoya může čerpat z osobních vzpomínek na oba vítězné mače.

„Byli jsme první, kdo Nový Zéland porazil, potvrzuje to, že můžeme porazit každého. Jakmile nastoupíte na hřiště, tak věříte, že můžete vyhrát. Pro nás je tohle moment pro to, abychom předvedli nejlepší zápas života a dali do toho všechno,“ řekl Montoya.