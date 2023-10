Zpackané losování v ragby. Slováci chybí v soutěžích, spletli si je se Slovinskem

Faf de Klerk and Deon Fourie slaví postup do finále MS v ragby • Reuters

Will Jordan v semifinále položil tři pětky • Reuters

Čeští ragbisté mají po roce Švédům co vracet • rugbyunion.cz

Česká ragbyová reprezentace by mohla zabojovat o účast na příštím mistrovství světa • facebook.com / Česká rugbyová unie

Jihoafričané prošli do finále přes Anglii • ČTK / AP / Aurelien Morissard

Ragbisté Slovenska chybí ve struktuře nového seriálu evropských soutěží, není to ale proto, že by nechtěli hrát. Když se zajímali, proč nejsou zařazeni do jedné ze skupin, dočkali se neuvěřitelného vysvětlení. „Dostali jsme kuriózní odpověď, že tam Slovensko je. Jenže nešlo bohužel o Slovensko, ale o Slovinsko,“ řekl šéf slovenských ragbistů Eduard Krützner junior pro web Ceskeragby.cz.