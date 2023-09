Los MOL Cupu se musí opakovat. FAČR ukázala viníka, Fouskova omluva

„Nasazení týmů pro třetí kolo dle klubu neproběhlo v souladu s rozpisem soutěže,“ uvedli zástupci Zbrojovky, kteří celou věc celou středu řešili s FAČR. Výsledkem je nutnost opakování celé procedury. Opakování je v plánu na pátek 15. září od 12 hodin.

„Omluva klubům i fanouškům je naprosto na místě. Opakování losu z důvodu pochybení lidského faktoru je vždy nemilé, ale není jiná možnost, jak věc řešit. Určitě budou přijata taková opatření, aby se to neopakovalo,“ vyjádřil se šéf asociace Petr Fousek.

Kde byl problém? Dokument s názvem Rozpis Poháru FAČR MOL Cup říká mimo jiné následující:

Ve 3. kole losuje Řídící orgán Poháru herní dvojice s tím, že kluby jsou rozděleny do košů na kluby licenční (I. a II. liga) a nelicenční. Licenční kluby jsou dále rozděleny podle úrovně soutěže v probíhajícím ročníku a umístění v mistrovských soutěžích v předcházejícím ročníku, na „nasazené“ a „nenasazené“. Nasazených klubů je zpravidla 16.

Už ve 2. kole vypadla ligová Karviná, mezi nasazenými se tak uvolnilo místo pro jeden celek z druhé nejvyšší soutěže. FAČR tam posunula Duklu, aktuálního lídra druhé ligy. Jenže podle umístění v předcházejícím ročníku měla na řadu přijít Zbrojovka, která skončila šestnáctá ve FORTUNA:LIZE a sestoupila. Dukla uzavřela minulou sezonu na čtvrtém místě druhé ligy, lepší byl i Vyškov na druhé příčce.

To se Brnu logicky nelíbilo...

„Pohár je pro nás důležitou soutěží, vnímáme jej jako možnost, jak pozvednout sportovní renomé klubu. Navíc je to stále jedna z cest do Evropy, tak by MOL Cup měl vnímat každý účastník. Zároveň je důležité ctít platný Rozpis soutěže, v opačném případě se vystavujeme riziku jejího znevážení,“ protestoval sportovní manažer Zbrojovky Zdeněk Psotka.

Svaz přišel ve čtvrtek odpoledne s prohlášením pro média, ve kterém uznal chybu - místo Dukly mělo být nasazené Brno.

„Bohužel došlo k mému chybnému výkladu článku z rozpisu soutěží o nasazování ve třetím kole MOL Cupu, kdy jsem rozhodl podle aktuální tabulky druhé ligy. Mezi vedoucími týmy druhé ligy Duklou a Vyškovem proběhl los, podle kterého jsem určil jako nasazenou Duklu,“ vysvětlil předseda Řídící komise TOP soutěží FAČR Martin Drobný, jak zásadní omyl vznikl.

Los MOL Cupu vyvolal naposledy rozruch před čtyřmi lety, kdy fotbalovou veřejnost zaujal podivný způsob, jakým tehdejší generální sekretář Jan Pauly vylosoval z osudí první míček s cedulkou Slavia. Více čtěte ZDE>>>