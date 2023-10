První červená ve finále. Budu s tím žít navždy, hlesl kapitán poražených Cane

Tohle se ještě nikdy nestalo a novozélandského kapitána Sama Canea to bude pronásledovat do konce života. Finále ragbyového MS ovlivnila první červená karta v dějinách titulového zápasu. Cane musel ven ve 27. minutě za nebezpečnou skládku Jessieho Kriela. „Hodně to bolí. Je to těžké,“ uvedl Cane.

Od prvních minut byli All Blacks ve finálovém zápase v díře a situace se ještě zhoršila, když šel Sam Cane ze hřiště. Nový Zéland v tu chvíli prohrával 3:9 a jeho hráči měli před sebou vyhlídku víc než 50 minut v oslabení.

Cane při osudném zákroku trefil Kriela ramenem do hlavy, dostal oranžovou kartu a po přezkoumání u videa mu rozhodčí Wayne Barnes ukázal červenou.

„Je těžké najít slova. Je to hodně bolavé, ale zároveň jsem pyšný, jak se k tomu náš tým postavil a dal nám šanci zápas vyhrát. To mluví samo za sebe. Nejsem tady proto, abych hodnotil, jestli to bylo správné, nebo špatné rozhodnutí. Bohužel je to něco, s čím budu muset žít navždy,“ řekl zdrcený Cane.

Posuzování nebezpečných zákroků při skládkách bylo tématem od začátku šampionátu. Právě Jihoafričan Kriel, který ve finále inkasoval úder od Canea, byl v základní skupině kritizován za kontakt hlavou na hlavu v zápase proti Skotsku, tehdy ale potrestán nebyl. Angličan Tom Curry naopak po podobném faulu musel ze hry už ve třetí minutě zápasu základní skupiny s Argentinou.

Ve finále vzbudil kontroverze i zákrok na druhé straně. Pět minut po začátku druhé půle dostal oranžovou kartu jihoafrický kapitán Siya Kolisi, který se při pokusu o skládku střetnul hlavou s hlavou Ardieho Savey. I tentokrát se zákrok přezkoumával na videu, Barnes ale nakonec Kolisimu potvrdil žlutou kartu, takže se po deseti minutách mohl vrátit do hry.

„Nejsem tu proto, abych mluvil o červených kartách. Je to, jak to je. Nevypadalo to, že by při kontaktu bylo hodně síly. Náraz do Ardieho sílu měl a byl to přímý kontakt na hlavu. Nechci být kyselý. Byly tam dvě různé situace, jedna byla posouzena jako červená karta, jedna jako žlutá karta. To je hra,“ řekl Ian Foster, loučící se trenér All Blacks.

Nový Zéland tak musel většinu zbývajícího času strávit v oslabení, ačkoli při žlutých kartách Kolisiho a Cheslina Kolbeho se počet hráčů na hřišti dočasně vyrovnal. All Blacks navzdory nevýhodné situaci odmítli několik možností kopat trestné kopy a snažili se bojovat o položení pětky. Nakonec ale dosáhli jen jediné díky Beaudenu Barrettovi. Prokopnout do háčka rozhodující body už nedokázali ani při konverzi, ani při trestném kopu sedm minut před koncem.

„Ten zápas jsme neprohráli kvůli Samově červené kartě. Měli jsme své šance, kdybychom jich využili, možná by se štěstí obrátilo k nám. Jsem si jistý, že to Sama zasáhlo, ale kluci ho podpoří,“ řekl Rieko Ioane, tříčtvrtka Nového Zélandu.