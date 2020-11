Paráda! Šipkař Sedláček prolétl kvalifikací a zahraje si na MS

Byla to jízda. Poslední šanci zabojovat o postup na světový šampionát šipkařů Karel Sedláček pěvně lapil. Od prvního zápasu šel jasně za vytyčeným cílem a své protivníky doslova přejel.

První mu stál v cestě Rakušan Rowby-John Rodriguez, účastník World Cup of Darts. „Zlej Kája“ proti němu zahrál skvělý průměr 101,3 bodu na tři šipky a připsal si jednoznačné vítězství 6:0.

Druhou překážkou byl pro Sedláčka Nizozemec Benito van de Pas. Ten vstoupil do utkání lépe a s brejkem se ujal vedení 2:1. Pak ale začal znovu úřadovat „Zlej Kája“, který už další leg soupeři nepovolil a postoupil po výhře 6:2 do rozhodujícího souboje.

V něm stanul proti dalšímu zástupci věhlasné holandské šipkařské školy Janu Dekkerovi. Sedláček se dostal do vedení 5:0. Další dva legy ale patřily Nizozemci. Větší drama už ale „Zlej Kája“ nepřipustil a po dalších dvou vítězných lezích se mohl radovat nejen z výhry 7:2, ale také z postupu na mistrovství světa PDC.

Výsledky Karla Sedláčka v kvalifikaci MS

1. kolo Sedláček - Rodriguez (Rak.) 6:0

2. kolo Sedláček - Van de Pas (Niz.) 6:2

3. kolo (o postup) Sedláček - Dekker (Niz.) 7:2

