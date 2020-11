Paráda! Šipkař Sedláček si zahraje na MS. Jsem šťastný a hrdý, radoval se

Byla to jízda. Poslední šanci zabojovat o postup na světový šampionát šipkařů Karel Sedláček pěvně lapil. Od prvního zápasu šel jasně za vytyčeným cílem a své protivníky doslova přejel.

První mu stál v cestě Rakušan Rowby-John Rodriguez, účastník World Cup of Darts. „Zlej Kája“ proti němu zahrál skvělý průměr 101,3 bodu na tři šipky a připsal si jednoznačné vítězství 6:0.

Druhou překážkou byl pro Sedláčka Nizozemec Benito van de Pas. Ten vstoupil do utkání lépe a s brejkem se ujal vedení 2:1. Pak ale začal znovu úřadovat „Zlej Kája“, který už další leg soupeři nepovolil a postoupil po výhře 6:2 do rozhodujícího souboje.

V něm stanul proti dalšímu zástupci věhlasné holandské šipkařské školy Janu Dekkerovi. Sedláček se dostal do vedení 5:0. Další dva legy ale patřily Nizozemci. Větší drama už ale „Zlej Kája“ nepřipustil a po dalších dvou vítězných lezích se mohl radovat nejen z výhry 7:2, ale také z postupu na mistrovství světa PDC.

„Jsem neskutečně šťastný a hrdý na to, co jsem dokázal. Už večer jsem šel spát s pocitem a hlavně chtíčem, že se kvalifikuji. To se mi nakonec opravdu povedlo. Jsem rád, že to takto dopadlo,“ těšilo Sedláčka.

„Strašně moc bych chtěl poděkovat všem fanouškům, ale hlavně své rodině, milované manželce, dětem, tchánovi, rodičům, sestřičkám, bratříčkům, prostě všem za obrovskou podporu. Přišly mi snad miliony úžasných zpráv. Moc si to užívám a doufám, že důvěru neztratím a na mistrovství světa si to užiju stejným způsobem, jako jsem si to užil nyní v kvalifikaci, nebo předtím na Players Championship Finals. Jsou to skvělé záležitosti. Je to úžasné, děkuju, děkuju, děkuju,“ dodal po zisku místa na světovém šampionátu „Zlej Kája“.

Výsledky Karla Sedláčka v kvalifikaci MS

1. kolo Sedláček - Rodriguez (Rak.) 6:0

2. kolo Sedláček - Van de Pas (Niz.) 6:2

3. kolo (o postup) Sedláček - Dekker (Niz.) 7:2