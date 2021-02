Bravo! Gawlas napodobil Sedláčka, získal místo mezi šipkařskou elitou PDC

Bylo to drama se šťastným koncem. Český šipkařský talent Adam Gawlas vybojoval v německém Niedernhausenu profesionální kartu, chcete-li vstupenku mezi největší hvězdy organizace PDC. Přidá se tak ke Karlu Sedláčkovi, jemuž se podobný počin povedl před rokem.

„Bedlivě jsme to online sledovali, každý jeho krok. Samozřejmě mu obrovsky gratuluji. Je to paráda. Budeme teď v kontaktu s češtinou na Ostrovech a dalších turnajích. I cesty budeme určitě řešit tak, abychom je trávili společně. Člověk nebude už někde čekat sám,“ uvedl Sedláček pár minut poté, co jeho parťák z Worl Cup of Darts získal místo v elitní PDC.

Český mladík se tedy bude potkávat s čerstvým mistrem světa Gerwynem Pricem, Michaelem van Gerwenem či Peterem Wrightem. Nebo také s legendárním Raymondem van Barneveldem, kterému se podařilo kartu rovněž vybojovat a vrací se na dobře známá místa.

Gawlas si ve středu postupně poradil se Stevenem Nosterem (6:1), Jeffreym van Egdomem (6:1), Stevem Wollenerem (6:3), Owenem Roelofsem (6:3) a definitivu zisku karty dalo vítězství nad Rowby-Johnem Rodriguezem (6:2). V semifinále sice český mladík padl s Borisem Kolcovem (2:6), ovšem to už ho mrzet nemuselo. Díky postavení v žebříčku čtyřdenního Final Stage měl místenku v kapse.

„Měl to hrozně těžké, ale potvrdil, že to s šipkami myslí vážně a má strašně pevnou mysl. Je připravený a odhodlaný pro to udělat všechno. Jasně to ukázal. Smekám klobouk a jsem rád, že mám konečně parťáka,“ okomentoval Sedláček, dosud jediný český zástupce v PDC, skvělý úspěch krajana Gawlase.