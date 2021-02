Skvělý Gawlas! Je ve finální fázi boje o PDC. Úleva, přiznal. Co ho pobavilo?

Český šipkař Adam Gawlas prolétl první fází kvalifikační školy v německém Niedernhausenu jako uragán. Pět zápasů, pět výher a hned na první pokus postup do Final Stage, kde se bude přímo bojovat o „vstupenky“ do PDC. Úspěšně tak vyrazil za snem probojovat se mezi elitu tohoto čím dál populárnějšího sportu. Žádnému ze soupeřů navíc nepovolil víc než jeden leg.

Jeho snem je napodobit Karla Sedláčka, který profesionální šipkařskou kartu získal před rokem. Stále ještě osmnáctiletý Adam Gawlas je jedním z českých hráčů, kteří se snaží probojovat mezi elitu PDC v kvalifikační škole. Vicemistr světa mezi hráči do 18, ale také 23 let (obojí v roce 2019) hned první hrací den zazářil a vybojoval postup do rozhodující fáze Q-School, takzvané Final Stage.

V pěti zápasech nenašel přemožitele, byť, jak sám přiznal, měl v úvodu problém vypořádat se s tlakem. „První zápas byl úplně nejhorší. Měl jsem studené ruce, byl jsem strašně nervózní. Pak už to ale bylo super,“ řekl Gawlas. Přes nervozitu si na úvod jednoznačně poradil s Němcem Danielem Mayerem (6:0), následovaly výhry nad dalším německým hráčem Svenem Hillingem (6:1), Belgičanem Francoisem Schweyenem (6:1), Čechem Jiřím Brejchou (6:1) a na závěr nad Chorvatem Perem Ljubičem (6:1).

„Je neskutečná úleva, že se mi podařilo postoupit do Final Stage hned na první pokus. Pomohlo mi to i v tom ohledu, že mám nyní pět dnů možnost relaxovat. Vyčistím si hlavu a v neděli začne ta důležitá část,“ uvedl po úspěšné první fází Q-School Gawlas.

Kromě prvního zápasu se ve všech svých představeních Gawlas dostal průměrem na tři šipky nad 90 bodů. Nejvíce, byť to výsledkově nevypadá, ho potrápil český protivník Jiří Brejcha, který s průměrem 98,8 bodu pokořil Gawlasových 97,1. Mladík z Návsí si ale pomohl skvělým zavíráním, když trefil šest z osmi šipek na double (úspěšnost 75 %), zatímco jeho soupeř jen jednu ze sedmi (úspěšnost 14 %).

„S Jirkou (Brejchou) jsme odehráli neskutečný duel. Podle mě to byl můj nejtěžší zápas. Kdybych nezavřel to, co se mi povedlo (60, 130, 80, 120, 85 a 110), tak by pravděpodobně legy zavíral on, minimálně by na to měl šipky. Byl to opravdu hodně náročný zápas,“ uznal kvality českého protivníka Gawlas.

Rozhodující Final Stage čeká Gawlase od 14. února do 17. února. Půjde už o přímý boj o Tour Card. Tu získají vítězové každého ze čtyř turnajů, ale také sedm nejlepších hráčů v součtu umístění.

„Kdybych takovou hru předvedl i na Final Stage, tak bych kartu mohl získat. To by určitě bylo hezké,“ konstatoval Gawlas. „Do té doby budu určitě sledovat výkony dalších českých hráčů, kterým přeji, aby se také kvalifikovali, ať je nás tu více. Děkuju moc všem, jak mi fandíte, posíláte pěkné zprávy, sdílíte mé výkony a informujete další lidi o tom, jak se mi daří. Doufám, že takto držíte palce i dalším Čechům,“ vzkázal fanouškům.

Na závěr Gawlas přidal i vtipnou historku, která mu během turnaje pomohla odlehčit tíhu okamžiku. „Druhý zápas jsem hrál proti soupeři, který vypadal stejně, jako můj ředitel. Honilo se mi to hlavou, říkal jsem si: Ty jo, já tady hraju s mým panem ředitelem. To bylo celkem srandovní. Potom jsem si s ním musel udělat fotku,“ přiznal.