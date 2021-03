Češi na Super Series: „štěstí“ jen na soupeře. Gawlase těšilo, jak zapadl

Sedláček zvládl první kolo v druhém turnaji, kdy porazil 6:5 Borise Krčmara z Chorvatska. Poté ale padl s Ianem Whitem (2:6). Ve zbylých třech hracích dnech dál neprošel, když nestačil na Chrise Dobeyho (2:6), Ryana Searla (2:6) či Kirka Shepherda (2:6).

„Turnaj od turnaje jsem se zlepšovat, bohužel soupeři měli vždy navrch. Jeden vyhraný zápas ze čtyř turnajů je pro mě zklamání,“ konstatoval Sedláček. „Realita je taková, že hráči jsou tu připravení na vše. Jak člověk zaváhá, prohraje. Vyhrát je neustále těžší a těžší,“ navázal.

Pro Gawlase šlo o premiéru jakožto držitele profesionální karty PDC. „Bylo to super. Nevěřil jsem, že se hned při první účasti budu cítit tak skvěle. Mám mnoho nových zážitků nejen s hráči, ale celkově,“ těšilo Gawlase.

Český nováček mezi profíky začal přitom skvěle, když zdolal 6:4 zkušeného Darrena Webstera 6:4. Byla to ale jediná výhra během čtyř turnajů. V druhém kole prvního dne prohrál 3:6 s Jonnym Claytonem, pro nějž byla Super Series 1 velmi úspěšná – hrál tři finále, přičemž závěrečný turnaj vyhrál.

V dalších třech turnajích Gawlas skončil vždy v prvním kole. Nad jeho síly byli Ryan Joyce (1:6), Daryl Gurney (0:6) i bývalá světová jednička Michael van Gerwen (2:6).

„Myslím, že jsem odvedl hezké výkony, jen někdy potřebujete i trochu štěstí. To já jsem měl spíš na silné soupeře. Když už mi vylosovali ‚slabšího‘, tak mi zahrál v úvodních pěti lezích průměr 111 na tři šipky, jako Ryan Joyce. Co se týče souboje s MvG, tak to byl úplně normální zápas, jako každý jiný. Ale opět: Michael první tři dny nic moc nezahrál, proti mně ale vytasil extratřídu (průměr 105),“ pokrčil rameny Gawlas. „Ukázalo se ale, že herně na to určitě mám, byť je určitě stále co zlepšovat. Nicméně tady rozhodují spíše zkušenosti,“ doplnil.

České duo čeká nyní od 5. března UK Open. „Ani tam to nebude nic snadného. Věřím, že si trochu odpočinu a že tréninky s Darylem na UK Open zúročím,“ prozradil Sedláček, který se bude připravovat se světovou jedenáctkou Darylem Gurneym.

UK Open je specifický turnaj, v němž nefunguje klasický vyřazovací pavouk. Soupeři se před každým kolem nově losují. Vzhledem k postavení na žebříčku do něj Gawlas vstoupí v prvním kole, Sedláček ve druhém, nejlepších 32 hráčů pak dokonce až ve čtvrtém.

„Bude to nesmírně těžké, ale moc bych se chtěl dostat přes třetí kolo, abych si zahrál zápasy na deset vítězných legů,“ přál si „Zlej Kája“. Úvodní tři kola se hrají na šest vítězných legů. „Chtěl bych se tam ukázat a podat nějaký hezký výkon,“ řekl Gawlas k účasti na UK Open.

Po turnaji jsou téměř vzápětí na programu další bitvy v Super Series. „Chtěl bych se po UK Open vrátit domů, nicméně vzhledem k situaci uvidím, jak se to vyvine. Doufám, že alespoň na pár dní se to podaří. Jinak bych tu musel zůstat až do 22. března,“ řekl Sedláček. „Chtěl bych taky poděkovat všem fanouškům, kamarádům a sponzorům za podporu a za to, že tu vůbec můžu být. I prohry si člověk musí rozebrat. Je to další krok k tomu, aby byl lepší a lepší. Všichni chtějí vyhrávat, nic není zadarmo. Je to složité, ale zároveň motivující.“