Šipkař Clayton ovládl Premier League. Tučná odměna, děkoval zdravotníkům

Ve čtvrtek Clayton na poslední chvíli proklouzl mezi nejlepší čtyřku, když ve vzájemném souboji porazil nakonec pátého Dimitriho Van den Bergha (8:6). Na úvod posledního večera šipkařské Premier League na něj v semifinále čekal po druhé fázi první Michael van Gerwen. Souboj s bývalou světovou jedničkou nabídl parádní drama. Clayton sice prohrával 7:8, ale následně získal tři legy v řadě a po výhře 10:8, kterou zakončil parádním zavřením 121 bodů, se mohl těšit na finále.

V něm proti Claytonovi stanul José de Sousa, který si v semifinále poradil nejtěsnějším možným rozdílem 10:9 s Nathanem Aspinallem. Velšan hned ve třetím legu finále soupeři sebral servis a svou výhodu už do konce zápasu nepustil. Ačkoliv v průběhu souboje třikrát ztratil hru, do které začínal, Portugalci takových sebral šest a i díky tomu vyhrál 11:5.

„Je to naprosto fenomenální. Díky všem, kdo ve mě věří. Znamená to pro mě hodně,“ řekl Clayton, který mimo šipky nadále pracuje jako štukatér. „V pondělí se stále vracím do práce, ale vážně, tohle je něco velkého. Miluji tu hru. Jsem líný trénovat, ale když přijdu sem (na pódium), tak se snažím udělat to nejlepší, co umím. Tahle výhra pro mě znamená absolutně vše. Wales je na mapě, moje malá vesnice taktéž. Díky všem, kdo mě podporují, ale v tuto chvíli zejména všem z NHS (národní zdravotní služba), kteří riskují své zdraví, aby chránili to naše,“ uvedl 46letý čerstvý vítěz Premier League.

Ve finále se Claytonovi povedlo šestkrát hodit 180 (maximální nához na tři šipky), zavírání měl 55 procent a jeho průměr byl 100,18 bodu. De Sousa hodil 180 dokonce sedmkrát a měl průměr 100,53. Při zavírání trefil ale jen pět z šestnácti pokusů (31,25 %).

„Když to nemůže udělat velšský mistr světa, vyšle do Premier League parťáka, aby tu trofej získal. Vítej Jonny, můj příteli,“ gratuloval na Instagramu svému reprezentačnímu kolegovi k velkému titulu aktuální světový šampion a jednička žebříčku PDC Gerwyn Price. Ten se soutěže nemohl zúčastnit, jelikož byl před jejím dubnovým startem pozitivně testován na covid.