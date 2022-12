Cukrovkář, ragbista i obkladač. Kdo jsou favorité na MS v šipkách?

Video se připravuje ... Po vánoční pauze od úterý pokračuje mistrovství světa v šipkách. Kdo patří mezi hlavní favority celého turnaje? O prémii v hodnotě téměř 14 milionů korun se uchází například bývalý ragbista, obkladač či introvert s barevným čírem.

Raymond van Barneveld Barney Dvoumetrový Nizozemec patří mezi legendy svého sportu. S pěti tituly mistra světa je nejúspěšnějším hráčem historie a mezi fanoušky se těší extrémní oblibě. V roce 2020 zaskočil svou „Barney Army“, když oznámil: „Odcházím do důchodu.“ Za pár měsíců své rozhodnutí vzal ale zase zpátky a nyní chce usilovat o návrat mezi elitu. Nechybělo přitom mnoho a letošní šampionát pro něj skončil ještě dříve, než vůbec začal. Těsně před jeho vypuknutím se totiž Barney v čínské restauraci otrávil jídlem. Muž, který již léta trpí cukrovkou, se nakonec i přes zdravotní komplikace dostal hladce do třetího kola, kde narazí na prvního muže žebříčku Gerwyna Price. Duel je na programu v úterý v 21:25.

Gerwyn Price Iceman Se svou vypracovanou postavou působí mezi ostatními hráči jako zjevení. Sedmatřicetiletý Velšan je bývalým hráčem ragby. Většinu kariéry se plácal v nižších ostrovních soutěžích a přivydělával si jako vyhazovač. V roce 2014 se nechal přesvědčit, aby zkusil kvalifikaci o zisk členské karty na okruhu PDC. A vyšlo to. V šipkařském světě si začal říkat Iceman. To prý podle toho, že dokáže zůstat ledově klidný. I díky odolným nervům se aktuálně může pyšnit postem světové jedničky. Kromě toho mu patří ještě jeden o něco méně lichotivý titul. Kvůli bouřlivým oslavám, které znervózňují soupeře, platí za „nejnenáviděnějšího“ hráče PDC.

Peter Wright Snakebite Barevné číro, výrazné oblečení, malby na hlavě. Petera Wrighta rozhodně jen tak nepřehlédnete. Nenechte se však zmást, tenhle chlapík je ve skutečnosti klidný introvert. „Jsem jako Jekyll a Hyde. Obvykle jsem člověk, který bývá nervózní a stydlivý. To, co můžete vidět v televizi, je muž, kterým bych chtěl být, a to pořád. Jenže to nejde,“ říká dvaapadesátiletý rodák ze Skotska, kterého šipkařský svět zná pod přezdívkou Snakebite. Wright začal hrát šipky, když mu bylo třináct. Protože vyrůstal jen s maminkou a neměli peněz nazbyt, trénoval převážně házením do stromu. V březnu 2022 se stal 11. hráčem, který se ocitl na pozici světové jedničky. Stal se také nejstarším mužem, kterému se toho v historii podařilo dosáhnout.

Michael van Gerwen Mighty Mike Ve svých teprve třiatřiceti letech má na svém kontě už tři tituly mistra světa. Se šipkami začal ve třinácti letech a o pět let později vstoupil mezi profesionály. Do té doby pracoval jako obkladač. Coby brigádník měl možnost pracovat dokonce i na koupelně nizozemské fotbalové legendy Dennise Bergkampa. „Pamatuju, že žil v masivním domě poblíž Hilversumu. Bylo to krásné a luxusní místo, o kterém si jako teenager začínající se šipkami můžete nechat jen zdát. Museli jsme odvést opravdu dobrou práci. Nechcete to zkazit, když pracujete pro takovou legendu. Když jsem tam montoval dlaždice, ani ve snu by mě nenapadlo, že když mi bude 24, stanu se milionářem,“ vzpomíná trojnásobný světový šampion.

Michael Smith Bully Boy Dvaatřicetiletý rodák ze St Helens je známý nervák. Ačkoliv patří mezi nejlepší šipkaře na světě, doposud se mu podařilo vyhrát pouze jediný velký turnaj. Smůlu dokázal prolomit až letos na šipkařském Grand Slamu, který se konal v anglickém Wolverhamptonu. Hráč známý jako Bully Boy poté přiznal, že zvažoval, že zakáže rodině, aby se jeho finálové bitvy vůbec účastnila. „Měli zákaz už na semifinále. Pokaždé, když se na mě přišli dívat, dostal jsem od soupeře nářez,“ vysvětloval Smith. „Když začalo finále, vůbec se mi nedařilo. Bylo mi tedy hned jasné, že tam jsou. Pak se to ale začalo obracet. Zpětně myslím, že to byl skvělý nápad. Nechtěl bych slavit sám, zatímco oni by byli doma,“ řekl aktuálně čtvrtý muž celkového pořadí.