Historická výhra na týmovém MS, čeští šipkaři zdolali Singapur i s legendou (69)

Karel Sedláček výborně zavíral, průměr vytáhl skoro na 100 bodů a slaví zasloužený postup do 2. kola • Profimedia.cz

Šipkaři Adam Gawlas s Karlem Sedláčkem porazili v úvodním zápase World Cup of Darts výběr Singapuru 4:2 na legy a zaznamenali pro českou reprezentaci historicky první vítězství na prestižním turnaji. Českou dvojici čeká ve Frankfurtu nad Mohanem ve skupině I ještě páteční duel s Filipínami, v případě další výhry postoupí do play off.