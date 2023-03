Historický úspěch českých šipek. Gawlas byl v semifinále majoru, vydělal 800 tisíc

Gawlas byl jako 62. hráč žebříčku nasazený přímo do třetího kola a postupně vyřadil Belgičana Vandenbogaerda (6:4), domácího mladíčka Littlera (10:8), Nizozemce Doetse (10:8) i výše nasazeného Ira O'Connora (10:3).

Ve čtvrtfinále se světovou šestkou Crossem vedl český šipkař od samého úvodu, za stavu 8:4 si ale vybral slabší pasáž a světový šampion z roku 2018 stav vyrovnal. Další dva legy už ale patřily znovu Gawlasovi, jenž ukončil zápas na sedmý pokus a soupeři oplatil listopadovou porážku z Grand Slamu.

Semifinálový duel naopak zahájil lépe soupeř. Gilding si vypracoval náskok 5:2, a ačkoliv se Gawlas ještě dokázal dotáhnout, na obrat už nedosáhl. Angličan vyhrál následujících pět legů, zápas dovedl do vítězného konce a probojoval se do premiérového finále na majoru.

„Adamovo semifinále je největším úspěchem českých šipek, takhle daleko se na majoru ještě nikdo nedostal,“ řekl ČTK šipkařský promotér a komentátor Pavel Korda, který v Mineheadu doprovázel českou výpravu. „Je to neskutečně těžký turnaj, takže i postup do sobotních bojů (páté kolo a osmifinále) byl skvělý výsledek. Adam už po postupu do čtvrtfinále říkal, že si v té únavě ani pořádně neuvědomuje, čeho dosáhl,“ podotkl.

Bývalý dvojnásobný juniorský vicemistr světa Gawlas si připíše na své konto i do žebříčku 30 tisíc liber (asi 800 tisíc korun). Ve světovém pořadí se posune do Top 50.

Na turnaji se dařilo i druhému českému zástupci Karlu Sedláčkovi. Ten se jako 124. hráč žebříčku musel prokousávat pavoukem od prvního kola. Čtyřiačtyřicetiletý šipkař vyřadil čtyři soupeře, nestačil až v pátém kole na 13. hráče světa Joea Cullena z Anglie. Zisk pěti tisíc liber (130 tisíc korun) ho posune na hranici první stovky žebříčku.

„Letošní UK Open se našim hráčům mimořádně vydařil. Máme teď silný tým i pro červnový turnaj reprezentačních dvojic World Cup of Darts, kde budeme chtít konečně prolomit prokletí prvního kola,“ dodal Korda.

UK Open je jedním z vrcholů šipkařské sezony. Turnaj je unikátní tím, že se po vzoru Anglického fotbalového poháru před každým kolem losují dvojice nezávisle na nasazení nebo pořadí ve světovém žebříčku. Nejlepší šipkaři se poslední roky pravidelně představují i v Praze na Czech Darts Open, který je letos na programu v květnu.

České šipky mají zastoupení mezi elitou teprve krátce. Sedláček si jako první český zástupce vybojoval profesionální kartu a právo pravidelné účasti na turnajích PDC v lednu 2020. Gawlas ho napodobil o rok později.