Čeští šipkaři na World Cup of Darts končí, po špatném výkonu slaví soupeři

Karel Sedláček výborně zavíral, průměr vytáhl skoro na 100 bodů a slaví zasloužený postup do 2. kola • Profimedia.cz

Šipkaři Adam Gawlas s Karlem Sedláčkem podlehli v druhém utkání na World Cup of Darts filipínské dvojici Christian Perez, Lourence Ilagan 1:4 na legy a na turnaji končí. Do play off prošli právě Filipínci, kteří si stejně jako čeští reprezentanti poradili i se zbývajícím účastníkem skupiny I Singapurem.