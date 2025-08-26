Předplatné

Czech Darts Open 2025: program, vstupenky, hvězdy a kde sledovat živě?

Velký šipkařský talent Luke Littler
Velký šipkařský talent Luke LittlerZdroj: Profimedia.cz
Do Prahy znovu zamíří elita šipkařského světa
Do Prahy znovu zamíří elita šipkařského světa
Kostýmy fanoušků na Gambrinus Czech Darts Open
Kostýmy fanoušků na Gambrinus Czech Darts Open
Cool Hand Luke je mistrem světa!
Michael van Gerwen se raduje z výhry
7
Fotogalerie
Otakar Plzák
Šipky
Od 5. do 7. září se Praha stane dějištěm jednoho z vrcholů šipkařské sezony. V rámci seriálu PDC European Tour se na turnaji Czech Darts Open 2025 opět utkají ti nejlepší hráči světových šipek. Nizozemec Michael van Gerwen, světová jednička Luke Humphries, populární Peter Wright, mladý fenomén Luke Littler a další hvězdy šipkařského nebe budou bojovat o vítězství v Praze. Podrobnosti o tomto turnaji naleznete v následujícím článku.

ProgramVstupenky – Kde sledovat živě
Hvězdy – Prize Money –  Předchozí vítězové

Program Czech Darts Open 2025

ČasProgram
Pátek 5. září 2025 - 1. kolo
12:00Otevření hracího místa
13:00Začátek prvního zápasu
17:00Konec odpolední části
18:00Otevření hracího místa
19:00Začátek prvního zápasu
23:00Konec večerní části
Sobota 6. září 2025 - 2. kolo
12:00Otevření hracího místa
13:00Začátek prvního zápasu
17:00Konec odpolední části
18:00Otevření hracího místa
19:00Začátek prvního zápasu
23:00Konec večerní části
Neděle 7. září 2025 - 3. kolo
12:00Otevření hracího místa
13:00Začátek prvního zápasu
17:00Konec odpolední části
čtvrtfinále, semifinále, finále
18:00Otevření hracího místa
19:00Začátek prvního zápasu
23:00Konec večerní části

Vstupenky na Czech Darts Open Prague 2025

Vidět na vlastní oči největší světové šipkařské hvězdy se nepodaří každý den, proto je jasné, že lístky na tuto akci rychle mizí. Nejlevnější vstupenky začínají na 650 Kč, zatímco nejdražší VIP lístky vyjdou až na 5 000 Kč. Vstupné můžete koupit na stránkách ticketstream.cz.

Kde sledovat živě PDC Czech Darts Open 2025?

Turnaje PDC European Tour vysílají placené kanály Sport 1 a Sport 2, což platí i pro zastávku v České republice. Sledovat je však můžete také přes sázkové kanceláře (Tipsport, Chance, Betano).

Hvězdy na Czech Darts Open 2025

I letošní Czech Darts Open přivítá největší světové hvězdy. Loni titul slavil Luke Humphries, který je světovou jedničkou a nebude chybět ani letos. Proti němu se postaví další velká jména šipkařského světa: James Wade, legenda Michael van Gerwen, populární Peter "Snakebite" Wright nebo mladý fenomén Luke Littler, který právě Humphriese porazil na turnaji na Novém Zélandu a je v letošní sezoně ve vynikající formě. Dá se očekávat i účast Karla Sedláčka a Adama Gawlase.

Prizemoney na Czech Open Darts 2025

Celkově bude ve hře 175 000 liber., o které se popere 48 hráčů. Vítěz bere 30 000 liber, finalista 12 000.

Vítěz30 000 £
2. místo12 000 £
Semifinále8 500 £
Čtvrtfinále6 000 £
3. kolo4 000 £
2. kolo2 500 £
1. kolo1 250 £

Vítězové Czech Darts Open

RočníkVítěz
2024Luke Humphries
2023Peter Wright
2022Luke Humphries
2019Jamie Hughes

