Czech Darts Open 2025: program, vstupenky, hvězdy a kde sledovat živě?
Od 5. do 7. září se Praha stane dějištěm jednoho z vrcholů šipkařské sezony. V rámci seriálu PDC European Tour se na turnaji Czech Darts Open 2025 opět utkají ti nejlepší hráči světových šipek. Nizozemec Michael van Gerwen, světová jednička Luke Humphries, populární Peter Wright, mladý fenomén Luke Littler a další hvězdy šipkařského nebe budou bojovat o vítězství v Praze. Podrobnosti o tomto turnaji naleznete v následujícím článku.
Program – Vstupenky – Kde sledovat živě
Hvězdy – Prize Money – Předchozí vítězové
Program Czech Darts Open 2025
|Čas
|Program
|Pátek 5. září 2025 - 1. kolo
|12:00
|Otevření hracího místa
|13:00
|Začátek prvního zápasu
|17:00
|Konec odpolední části
|18:00
|Otevření hracího místa
|19:00
|Začátek prvního zápasu
|23:00
|Konec večerní části
|Sobota 6. září 2025 - 2. kolo
|12:00
|Otevření hracího místa
|13:00
|Začátek prvního zápasu
|17:00
|Konec odpolední části
|18:00
|Otevření hracího místa
|19:00
|Začátek prvního zápasu
|23:00
|Konec večerní části
|Neděle 7. září 2025 - 3. kolo
|12:00
|Otevření hracího místa
|13:00
|Začátek prvního zápasu
|17:00
|Konec odpolední části
|čtvrtfinále, semifinále, finále
|18:00
|Otevření hracího místa
|19:00
|Začátek prvního zápasu
|23:00
|Konec večerní části
Vstupenky na Czech Darts Open Prague 2025
Vidět na vlastní oči největší světové šipkařské hvězdy se nepodaří každý den, proto je jasné, že lístky na tuto akci rychle mizí. Nejlevnější vstupenky začínají na 650 Kč, zatímco nejdražší VIP lístky vyjdou až na 5 000 Kč. Vstupné můžete koupit na stránkách ticketstream.cz.
Kde sledovat živě PDC Czech Darts Open 2025?
Turnaje PDC European Tour vysílají placené kanály Sport 1 a Sport 2, což platí i pro zastávku v České republice. Sledovat je však můžete také přes sázkové kanceláře (Tipsport, Chance, Betano).
Hvězdy na Czech Darts Open 2025
I letošní Czech Darts Open přivítá největší světové hvězdy. Loni titul slavil Luke Humphries, který je světovou jedničkou a nebude chybět ani letos. Proti němu se postaví další velká jména šipkařského světa: James Wade, legenda Michael van Gerwen, populární Peter "Snakebite" Wright nebo mladý fenomén Luke Littler, který právě Humphriese porazil na turnaji na Novém Zélandu a je v letošní sezoně ve vynikající formě. Dá se očekávat i účast Karla Sedláčka a Adama Gawlase.
Prizemoney na Czech Open Darts 2025
Celkově bude ve hře 175 000 liber., o které se popere 48 hráčů. Vítěz bere 30 000 liber, finalista 12 000.
|Vítěz
|30 000 £
|2. místo
|12 000 £
|Semifinále
|8 500 £
|Čtvrtfinále
|6 000 £
|3. kolo
|4 000 £
|2. kolo
|2 500 £
|1. kolo
|1 250 £
Vítězové Czech Darts Open
|Ročník
|Vítěz
|2024
|Luke Humphries
|2023
|Peter Wright
|2022
|Luke Humphries
|2019
|Jamie Hughes