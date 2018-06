Buakaw Banchamek se představí v Praze! Hvězdný thajboxer se utká s Čechem

Motorkářský svátek do Prahy nalákal i hvězdu thajského boxu světového kalibru. Na začátku července se v české metropoli uskuteční oslavy k 115. výročí založení slavné značky Harley-Davidson, jednou z plánované části programu bude i právě thajský box, ten nabídne hned dvě špičkové akce. Jednou z nich je mistrovství Evropy, kromě něj se tu však uskuteční i galavečer thajského boxu, ve kterém bude zápasit legendární a nejlepší thajský bojovník světa Buakaw Banchamek! Přilákat ho do Prahy nebylo jednoduché „Hrozná práce. O tom, jestli se to podaří, nebo ne, jsme vyjednávali tři měsíce,“ oddechl si šéf českého muay thai Petr Ottich.

Podařilo se vám do České republiky nalákat hvězdu světového formátu. To asi nebylo jednoduché, že?

„Vůbec to nebylo jednoduché, ale to s Thajci nikdy moc nebývá, protože mají vždycky na všechno času dost. Pro ně je týden jako měsíc a měsíc rok, takže teď honem musíme řešit víza a letenky. Ale povedlo se.“

Jak jste se vůbec dostal k tomu nápadu zkusit oslovit právě Buakawa Banchameka?

„To vzniklo tím, že už tu během oslav Harleye budou hrát i Rolling Stones. Přišel za mnou tehdy Jarda Vavřina (hlavní organizátor oslav 115. výročí založení Harley-Davidson, pozn. red.) a řekl mi, že chce jen to nejlepší. Bylo nám jasné, že to bude něco stát, ale dokázali jsme se domluvit.“

Do ringu se v Praze nakonec postaví pět Thajců. Vybrali jste si všechny, nebo jste chtěli hlavně Buakawa?

„Podepsali jsme s nimi smlouvu na pět jejich závodníků, hlavní podmínkou byl právě Buakaw. Já jsem chtěl ještě Superbona, protože ho znám osobně a je to takový Buakawův nástupce, kterého si vychovává. Ti zbylí tři jsou samozřejmě také špičkoví bojovníci.“

Proti nim se postaví ale jen jeden Čech. Proč?

„Protože úroveň našich závodníků v poměru se světovou špičkou muay thai není v těchto váhových kategoriích na takové výši. Bylo to ale i kvůli tomu, že na akci Harley-Davidson dorazí spoustu fanoušků z okolních států, takže jsme to záměrně nakombinovali i s cizinci.“

Na každého chlapa jednou přijde chlap

Jak probíhal výběr soupeře pro hlavní hvězdu večera? Proč jste se rozhodli právě pro Michaela Krčmáře?

„Výběr probíhal celkem jednoduše, u nás ve váze do 70 kg v muay thai není nikdo jiný. Michal má za sebou přes stovku zápasů, což je třetí nebo čtvrtý nejvyšší číslo v zemi. Je navíc v reprezentaci a u nás patří dlouhodobě mezi špičku. Už několikrát ukázal, že je tím pravým. A taky má obrácený guard proti Buakawovi, takže sázíme na to, že by to mohla být výhoda. A jak já říkám, tak na každého chlapa jednou přijde chlap. Tak proč by na Buakawa nemohl přijít Krčmář?“ (směje se)

Kdyby se mu podařilo porazit takovou hvězdy, v kariéře by to Krčmáře asi neskutečně posunulo, že?

„To by se asi vystřelil až do vesmíru. Kdyby náhodou přišel nějakej šťastnej úder, třeba loket z otočky a najednou si pan Všemocný ustlal, to by Michala vystřelilo do nebeských výšin.“

Má šanci to dokázat?

„Šance jsou vždycky 50 na 50. Soupeř může být sebelepší, ale šanci tam vždycky máte. Zápas začíná od nuly a nevíte, jestli se dobře najedl, vyspal… Po prvním kole je samozřejmě trochu vidět, kdo zápas vede a má navrch.“

Má Banchamek nějaké speciální požadavky, třeba ohledně bezpečnosti? Přeci jen je to mezi bojovníky obrovská hvězda…

„Otázky nějakého speciálního zabezpečení po nás úplně nevyžaduje, ale chce například zcela separovaný pokoj, o kterém nebude vědět nikdo jiný. Má svůj tým pěti lidí, kteří se o něj starají a vymýšlí mu program. Nebude chodit ani na společné snídaně, protože přeci jen je to obrovská hvězda a všichni v té naší komunitě by s ním chtěli třeba fotku. On se logicky chce soustředit na zápas, a tak budeme jeho pozici tajit.“

Budou mít fanoušci vůbec nějakou možnost se s ním setkat?

„Samozřejmě. Po zápase to už bude jiné, nějaké fotky a rozhovory určitě poskytne. Ještě řešíme, jestli bychom stihli na osmého července zorganizovat seminář pro veřejnost. To se ale ještě ladí s thajskou stranou, která by měla poslat nějaké informace a zkusíme to doladit."

Díky tomu se muay thai dostane do podvědomí dalších fanoušků

Kromě tohoto večera legend ještě ve stejnou dobu pořádáte mistrovství Evropy. Jak se vám podařilo skloubit dohromady dvě takovéto naprosto špičkové akce?

„No, asi jsem první na světě, komu se podařilo přesvědčit organizaci zastřešující mistrovství Evropy i světa. Jim se totiž moc nechce spojovat s profesionálními zápasy, ale podařilo se. Pomohl k tomu i fakt, že tu budou oslavy Harleye, který tu bude mít nějakých 50 tisíc fanoušků. Díky tomu se mi je podařilo přesvědčit, že bude dobré na večer do programu ME zařadit i tyhle profesionální zápasy, které muay thai dostanou do podvědomí dalších fanoušků.“

Máte na evropském šampionátu nějaké koně, do kterých vkládáte největší naděje na výhru?

„Máme! Pokud zdraví dovolí, tak tam budeme mít 20 reprezentantů, což je nejvíc, co jsme kdy měli. Největší naděje se vkládají do tří až čtyř už ostřílených borců. Je to Matěj Peňáz, Matouš Kohout, Michal Janáček a samozřejmě Jakub Klauda, který dvakrát po sobě vyhrál mistrovství Evropy pokaždé v jiné váze a na World Games dokonce bral bronz. Kdyby se mu to podařilo, tak má hattrick a jak se ve sportovním slangu říká, bylo by to na zasypání ringu čepicemi (směje se).“¨